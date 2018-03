Por la recuperación

Sarmiento juega hoy, a las 19.30, de visitante frente a Independiente Rivadavia de Mendoza el partido correspondiente a la fecha 19 del Campeonato de la B Nacional. El equipo que conduce Iván Delfino intentará realizar un buen partido que le permita sumar, luego de cosechar derrotas en los dos últimos partidos. El choque de esta tarde se podrá ver por el sitio web www.tycsportsplay.com.

En los ensayos de fútbol de la semana, Delfino probó variantes en el once inicial y todo hace suponer que el Verde formará hoy con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Javier Capelli y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Juan Caviglia; Ignacio Cacheiro, Nicolás Miracco y Lucas Passerini.

Además del probable once inicial, la lista de jugadores concentrados la completan el arquero Manuel Vicentini; el defensor Maximiliano Méndez; los volantes Renzo Spinaci, Nicolás Rinaldi y Gabriel Sanabria; y los delanteros Patricio Vidal, Joaquín Boghossian y Julián Brea.

Hoy, también juegan: a las 15.30: All Boys vs. Boca Unidos de Corrientes (Pablo Díaz); 15.30: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Los Andes (Sebastián Ranciglio); 16.00: Juventud Unida de Entre Ríos vs. Santamarina de Tandil (Bruno Bocca); 18.00: Instituto de Córdoba vs. Nueva Chicago (Gerardo Méndez Cedro); y 19.00: Mitre de Santiago del Estero vs. Atlético de Rafaela de Santa Fe (Luis Lobo Medina). El lunes, a las 21.05, cierran la fecha Aldosivi de Mar del Plata vs. Quilmes, con el arbitraje de Ramiro López.

Agropecuario ganó y quedó a un punto

Agropecuario Argentino de Carlos Casares le ganó anoche a Sportivo Estudiantes de San Luis por 1-0, de local, y quedó a un punto de Atlético de Rafaela y Aldosivi de Mar del Plata, los punteros del torneo de fútbol de la Primera B Nacional, en la continuidad de la 19na. fecha.

El único gol del equipo que dirige José María Bianco lo convirtió Cristian Barinaga, a los 21 minutos del segundo tiempo. Agropecuario, con este triunfo, llegó a 30 unidades, las mismas que Almagro y Gimnasia y Esgrima de Jujuy y una menos que los punteros Rafaela y Aldosivi (31); en tanto que Sportivo Estudiantes, con la derrota, se quedó con 23 puntos y en puesto de descenso, con un promedio de 1.256.

Almagro empató con San Martín (T)

Almagro desperdició la oportunidad de quedar al menos transitoriamente como único líder de la Primera B Nacional, al empatar ayer como local 1 a 1 con San Martín de Tucumán. Diego Diellos abrió el marcador para el Tricolor a los 21m de la etapa inicial y San Martín, que también se perfila como candidato a pelear por el ascenso, lo igualó a los 25m del complemento, a través del veterano Claudio Bieler.

Con este resultado, Almagro quedó con 30 unidades, a una de los punteros (Rafaela y Aldosivi), y San Martín con 28 y a la expectativa. Al término del encuentro, el DT Alfredo Grelak renunció a su cargo en el club de la localidad bonaerense de José Ingenieros debido “a un desgaste muy grande”.

Triunfo de Ferro

Ferro Carril Oeste ganó ayer como local a Villa Dálmine por 2 a 1. Jonathan Herrera, a los 7m y 27m del complemento, anotó los goles del equipo de Caballito, y descontó Jorge Córdoba en los segundos finales del encuentro.

Con la victoria, Ferro llegó a las 19 unidades y se escapó de los últimos lugares de la tabla. Dálmine, en cambio, volvió a desperdiciar una buena chance de prenderse en la pelea por la punta y quedó con 27, a cuatro de los líderes (Rafaela y Aldosivi).

Gimnasia (J) ganó en Adrogué

Gimnasia y Esgrima de Jujuy alcanzó un importante éxito frente a Brown por 2 a 0, en Adrogué, afirmándose en el lote del reducido por el segundo ascenso y se acercó a las primeras posiciones. Ambos goles del vencedor fueron convertidos en el primer tiempo por Alejandro Frezzotti (20m) y Mauricio Asenjo (34m).

De este modo, Gimnasia de Jujuy, que hoy celebra los 87 años de su fundación, sumó una racha de 13 partidos invicto (5 triunfos y 8 empates) y el arquero Javier Burrai, ex Sarmiento, alcanzó los 784 minutos sin que le conviertan goles.

Pobre empate entre Flandria y Riestra

Flandria y Deportivo Riestra quedaron cerca del descenso tras igualar por 1-1 en el estadio Carlos V de Jáuregui. El delantero Sebastián Matos (7m. ST) marcó para el local, mientras que el volante Sebastián Soto (17m. ST), de penal, hizo lo propio en la visita.

Con este resultado, Flandria suma 16 unidades y continúa complicado en la tabla de los promedios (1.161), al tiempo que Riestra, que recibió un descuento de 10 puntos antes del inicio de la temporada, tiene 11 en la clasificación y es el último en la zona de descenso (0.611).