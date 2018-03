Moreno recibirá a Argentino (L) con la ilusión de seguir en carrera

Mañana, a las 20, Mariano Moreno recibirá en el Estadio Raúl "Vasco" Barcelona a Argentino de Lincoln, para jugar el partido de vuelta de la fase eliminatoria del Torneo Nacional Federal C.

En la ida, el equipo que conduce tácticamente el "Hueso" Fabián Cóppola logró empatar 1 a 1 y por eso mañana tendrá la gran chance de aprovechar la localía para intentar lograr los tres puntos y seguir en carrera. El árbitro del encuentro será Waldemar Roma (Pergamino).

Por la Región Pampeana Norte, la fecha de definiciones arranca hoy, con cuatro partidos: a las 16, con el partido que jugarán la Unión Vecinal de Chascomús vs. La Josefa de Campana; también a las 16, Villa Rosa (Escobar) vs. Nueva Alianza (La Plata); a las 17, La Catedral (Escobar) vs. Satsaid (Luján); y también a las 17 jugarán Malvinas Argentinas (Escobar) vs. El Frontón (Mercedes).

Mañana jugarán: a las 16, Colón de Chivilcoy vs. 21 de Marzo (Escobar); a las 16, Social Ramallo (San Nicolás) vs. Las Palmeras (San Pedro); a las 16, Atlético Chascomús vs. Crisfa (La Plata); a las 17, Atlético 9 de Julio vs. Matienzo de Alberdi (Vedia); a las 17, 9 de Julio de Chacabuco vs. Argentino de Pergamino; y a las 17, San Martín de Roberts (Lincoln) vs. Racing de Colón.