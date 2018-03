El calvario del ecuatoriano Gaibor en la Argentina

El maltrato a ciudadanos extranjeros se ve reflejado a diario en la Argentina y una de las víctimas de la discriminación fue el futbolista ecuatoriano Fernando Gaibor, quien juega para Independiente.

“Desde que llegué he sufrido bastante discriminación. Lo que me ha pasado fue muy feo y esto me está afectando mucho, pero trato de sobreponerme con trabajo”, reveló el mediocampista.

Los desagradables hechos a los cuales hizo mención Gaibor salieron a la luz gracias al DT del Rojo, Ariel Holan, quien contó al aire en Radio La Red que su dirigido fue detenido en un peaje y discriminado en una concesionaria donde fue a comprar un auto.

Gaibor relató: “Fui a una concesionaria con un amigo a comprar una camioneta, se nos acercó un vendedor y nos echó porque dijo que no teníamos dinero para comprarla. Nos discriminaron. Me dijo que si no tenía la plata, no me podía mostrar el auto”.

Por último, Gaibor aclaró: “Lamentablemente, cosas como estas influyen. Yo acá estaba solo hasta la semana pasada que llegaron mi esposa y mi hijo”, señaló.