Enzo Pérez: “Es el logro más importante de mi carrera”

El volante de River Plate, Enzo Pérez, admitió que la victoria de su equipo sobre Boca, en la final de la Supercopa por 2 a 0, es el logro más importante de su carrera, al tiempo que dijo estar doblemente contento, por la victoria y por “haberla logrado en mi provincia”.

El futbolista oriundo del departamento Maipú, explico que “se venían hablando muchas cosas del equipo y también de mi nivel futbolístico. Pero ahora pude salir campeón con mi gente y en mi provincia”.

Reconoció que “el partido fue duro, muy luchado, quizás no se vio un buen fútbol y sabíamos que así se podía dar. Pero tuvimos actitud, concentración y fuimos efectivos en el arco rival”.

Por su parte, el delantero uruguayo Rodrigo Mora, uno de los más ovacionados por los hinchas “millonarios”, que tuvo un buen primer tiempo, destacó que el equipo “dejó la vida dentro de la cancha, por la gente que siempre confió en nosotros”.

“Ahora hay que disfrutar este triunfo -agregó-. Era un partido que queríamos ganar como fuera. Para muchos el favorito era Boca por lo que venía haciendo en el torneo local, pero es un clásico y nosotros más que nadie lo queríamos ganar”. Por su parte, Ignacio Scocco, que ingresó en el segundo tiempo reemplazando a Lucas Pratto y convirtió el segundo gol, expresó: “Este partido era una final, son partidos aparte, pero nosotros lo jugamos como había que hacerlo”.

“Estos partidos se viven aparte -dijo- y no importa cómo lleguen los equipos a esta instancia. Estoy muy contento, porque pude convertir el gol que prácticamente definió el partido, pero mucho tuvo que ver la gran jugada del ‘Pity’ (Gonzalo Martínez), que me dio el pase justo para que yo anotara”.