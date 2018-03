Boca realizará cambios para jugar en Tucumán

Boca deberá pasar la página cuanto antes luego de la derrota en la Supercopa ante River, para volver a centrarse en la Superliga, donde el domingo debe visitar a Atlético Tucumán a las 17.45. Para el juego ante el Decano, el “Mellizo” Barros Schelotto tendrá que realizar dos modificaciones obligadas: Edwin Cardona y Frank Fabra están suspendidos por acumulación de amarillas y deberán cumplir una fecha de suspensión.

El reemplazo del lateral parece ser el más sencillo de definir: Emmanuel Mas tiene todos los números para meterse en el once. En tanto por Cardona, el entrenador deberá decidir entre Emanuel Reynoso, Cristian Espinoza o Junior Benítez.

Por su parte, Carlos Tevez no tuvo un buen partido y tras el mismo se mostró dolido: “Pensábamos que podíamos empatarle. En el mejor momento de Boca nos hacen el segundo. Fueron errores nuestros porque son dos jugadas aisladas, ellos no llegaron, se llevaron la final por eso”.

“River no fue más inteligente. No recuerdo una jugada que ellos lleguen, que la sacó nuestro arquero o pegó en el palo. Boca jugó a lo Boca en el segundo tiempo y en el mejor momento nos pegaron otra piña”, profundizó.