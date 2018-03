Delfino probó variantes en Sarmiento

El plantel de Sarmiento se sigue preparando para visitar a Independiente Rivadavia de Mendoza, este domingo, a las 19.30, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Campeonato de la B Nacional.

Por el momento, el entrenador del Verde, Iván Delfino, deberá realizar dos cambios obligados. Es que en los primeros días de este semana se confirmó un desgarro en el aductor derecho del volante Gonzalo Bazán y también frente a Ferro el defensor Lucas Landa llegó al límite de las cinco amarillas.

En el entrenamiento de ayer a la mañana, realizado en el predio "Ciudad Deportiva, Delfino encabezó un ensayo de fútbol donde dio algunas pistas de los posibles reemplazantes para Bazán y Landa. En el caso de la línea defensiva, Ariel kippes jugó para los titulares, de "2", conformando la dupla central con Javier Capelli; mientras que Gabriel Sanabria ocuparía el lugar de Bazán.

No obstante, el que tampoco estuvo en la práctica fue el delantero Nicolás Miracco, a quien el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo por una fuerte dolencia en su tobillo derecho. El buen atacante del Verde sería la única duda del Verde de cara al partido del domingo.

En definitiva, antes las ausencias de Landa, Bazán y Miracco, los titulares formaron con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Kippes, Capelli y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré, Juan Caviglia e Ignacio Cacheiro; Gabriel Sanabria y Lucas Passerini.

Según el cronograma de trabajo, para hoy está previsto que el plantel ensaye fútbol en el Estadio "Eva Perón" y a puertas cerradas. En esta jornada, el DT dará nuevas pistas sobre el probable once inicial que viajará a Mendoza para disputar un partido clave.





En Independiente Rivadavia, equipo que gana no se toca

En su lucha por mantener la categoría, Independiente Rivadavia jugará la primera de las siete "finales" que le quedan, ante Sarmiento.

En lo que fue su debut como director técnico de Independiente Rivadavia, en la fecha pasada Gabriel Gómez alcanzó un gran triunfo de visitante ante Quilmes, en el Sur de Buenos Aires. El DT quedó conforme con el rendimiento, por lo que repetiría el mismo equipo para recibir a Sarmiento de Junín, el domingo a las 19.30 en el Gargantini, con el arbitraje de Alejandro Castro.

En el trabajo táctico que realizó Gómez en la práctica del martes alineó a: Cristian Aracena; Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Sergio Rodríguez, Mauro Maidana; Ignacio Irañeta, Gastón González, Santiago Úbeda, Franco Negri; Milton Céliz y Cristian Lucero.





La Lepra afrontará ante el Verde de Junín la primera "final" de las 7 que le restan jugar en la durísima pelea por zafar del descenso. Si gana, Independiente saldrá de la zona roja de los promedios. Después, el Azul jugará contra Villa Dálmine, Gimnasia (J), Los Andes, Riestra, Estudiantes (SL) y Santamarina (T).

Habrá que ver si la Lepra podrá volver a usar la camiseta tricolor (la "cábala"), debido a que tiene una parte de color verde, como la casaca de su rival, Sarmiento.

Partidos, horarios y árbitros de la fecha 19

El árbitro Ramiro López dirigirá el lunes el choque entre uno de los punteros del Nacional B, Aldosivi de Mar del Plata, ante Quilmes, como local, por la 19na. fecha, según informó la AFA.

Por su parte, Atlético de Rafaela de Santa Fe, que comparte el primer puesto con el equipo marplatense, será dirigido por Luis Lobo Medina el domingo como visitante ante Mitre de Santiago del Estero.

A continuación, la programación completa de la 19na. fecha del torneo Nacional B:



Sábado 17

15.30: Brown de Adrogué-Gimnasia de Jujuy. Yael Falcón Pérez; 15.30: Flandria-Deportivo Riestra. Julio Barraza; 17.00: Ferro-Villa Dálmine. Ignacio Lupani; 17.05: Almagro-San Martín de Tucumán. Nazareno Araza; y a las 19.05: Agropecuario-Estudiantes de San Luis. Diego Ceballos.



Domingo 18

15.30: All Boys-Boca Unidos de Corrientes. Pablo Díaz; 15.30: Guillermo Brown de Puerto Madryn-Los Andes. Sebastián Ranciglio; 16.00: Juventud Unida de Entre Ríos-Santamarina de Tandil. Bruno Bocca; 18.00: Instituto de Córdoba-Nueva Chicago. Gerardo Méndez Cedro; 19.00: Mitre de Santiago del Estero-Atlético de Rafaela de Santa Fe. Luis Lobo Medina; y 19.30: Independiente Rivadavia de Mendoza-Sarmiento de Junín. Alejandro Castro.



Lunes 19

21.05: Aldosivi de Mar del Plata-Quilmes. Ramiro López.