Atlético Tucumán perdió en su debut en la Copa

Por el Grupo 3 de la Copa Libertadores, Atlético Tucumán comenzó con una derrota su camino en el certamen al recibir la visita de Libertad de Paraguay.

El equipo de Ricardo Zielinski estuvo lejos de su mejor nivel y le costó caro.

El arquero Augusto Batalla fue el gran responsable de que el partido llegue igualado sin goles al descanso ya que despejó de manera espectacular un intento del paraguayo Danilo Santacruz.

De todos modos, el ex River no iba a poder evitar los dos goles del segundo tiempo que sellaron el resultado ayer en Tucumán.

Santiago Salcedo, delantero que tuvo un paso por el fútbol argentino, firmó el 1-0 tras un gran anticipo.

Y el segundo tanto fue obra de Rodrigo Alborno, a 11 minutos del final, para estampar el 2-0 final.

El "Decano" tendrá la posibilidad de recuperarse de esta derrota el próximo 4 de abril, cuando visite a Peñarol en Uruguay.

Por su parte, el conjunto paraguayo recibirá el 3 de abril a The Strongest.

Juega Estudiantes

Estudiantes de La Plata buscará su primer triunfo en el máximo certamen continental cuando reciba hoy a Real Garcilaso, de Perú, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo 6 de la Copa Libertadores de América.

Real Garcilaso encabeza las posiciones de la zona con 3 puntos, seguido por el “Pincha” y Nacional de Montevideo uruguayo, con 1, y cierra Santos de Brasil con 0 unidades.

El DT platense Lucas Bernardi, no confirmó el equipo titular, pero anticipó que jugarán los que estén mejor físicamente, ya que disputará tres partidos en ocho días: igualó sin goles con Lanús el domingo, se medirá hoy ante el equipo peruano y el domingo jugará de local ante Godoy Cruz.

En efecto, alinearía a la mayoría de los titulares que igualaron con el “Granate”, pero la duda pasa por la mitad de cancha.

Formaciones

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Leandro Desábato y Gastón Campi; Rodrigo Braña y Fernando Zuqui, Iván Gómez o Pablo Lugüercio; Lucas Rodríguez y Gastón Giménez; Juan Otero y Lucas Melano. DT: Lucas Bernardi.

Real Garcilaso: Diego Morales; Jesús Arismendi, Lampros Kontogiannis, Gustavo Dulanto e Iván Santillán; Jhonny Vidales, Luis García, Luis Álvarez y Julio Landauri; Alfredo Ramúa y Óscar Franco. DT: Oscar Ibáñez.

Arbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Estadio: Ciudad de La Plata.

Hora de inicio: 19.15

TV: Fox Sports.