Sarmiento, con dudas y sin regularidad

Las dos últimas derrotas de Sarmiento volvieron a sembrar dudas y a poner un freno en las ilusiones del hincha. Tras aquella seguidilla de cinco partidos sin perder, donde el equipo logró cuatro victorias y un empate, el rendimiento cayó notablemente, el Verde perdió dos partidos al hilo y ahora hay más incertidumbres que certezas con respecto al futuro.

Está claro que la historia de Sarmiento en el campeonato de la B Nacional no arrancó de la mejor manera. Con Fernando "Teté" Quiroz en el banco de suplentes, el Verde arrancó el torneo con un empate sin goles ante Quilmes; en la segunda fecha quedó libre y en la tercera perdió de visitante por 2 a 0 frente a Villa Dálmine, partido que activó el alejamiento de Quiroz de la conducción técnica.

El 7 de octubre de 2017 Iván Delfino se hizo cargo del equipo y hasta la fecha su porcentaje de efectividad es del 48.9. En cinco meses, Delfino dirigió al Verde en quince partidos y de esos 45 puntos en juego logró 22.





Con 23 unidades, uno de la era Quiroz y 22 con Delfino, Sarmiento se alejó considerablemente de la zona de descenso directo y se acercó al grupo de los equipos que jugarán el Reducido y que irán en busca del segundo ascenso. Pero las estadísticas están incompletas, porque aún faltan jugar siete fechas y teniendo en cuenta la irregularidad del equipo, el futuro del Verde es una gran incógnita.

Con Delfino como entrenador, el equipo ha pasado por todos los momentos. Tuvo picos de buen fútbol y goles; y partidos para el olvido. Lo cierto es que llega a la recta final del certamen con una clara irregularidad, algo que, lógicamente, genera muchísima incertidumbre en sus hinchas.

Casi los mismos jugadores han sido los artífices de rendimientos muy distintos. De la fecha 12 a la 16, el equipo de Delfino fue una maquinita, ganó cuatro, empató uno; y como producto de esa racha logró salir de la zona de descenso y meterse en la pelea por uno de los ascensos. Pero después cayó en su rendimiento y perdió en las dos últimas fechas dejando una imagen preocupante.

En definitiva, habrá que ver cómo el entrenador resuelve las falencias y potencia las virtudes. Y no le queda mucho tiempo porque a Sarmiento le restan siete partidos que lo definirán todo: por la fecha 19, este domingo, a las 19.30, visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza; luego será local ante Aldosivi; visitante de All Boys; en la 22 recibirá a Mitre (SdE); luego visitará a Deportivo Morón; en la 24 será local ante Rafaela; y en la última fecha, las 25, visitará a Boca Unidos (C).

En la previa a esta gran definición, ayer el cuerpo técnico le dio día libre al plantel y recién hoy volverán a entrenarse. La practica será a las 9.30, en el predio Ciudad Deportiva. Allí, el DT comenzará a preparar el próximo partido que será de visitante, ante un rival complicado y en donde el Verde necesitará sumar si es que quiere revivir sus ilusiones de ascenso.