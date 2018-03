Mariano Moreno visita hoy a Argentino de Lincoln

Hoy comienza la segunda fase del torneo Federal "C" de fútbol 2018 que organiza el Consejo Federal de la A.F.A. y el único equipo de Junín que avanzó a esta instancia por la Región Pampeana Norte, Mariano Moreno, se medirá con Argentino de Lincoln, en el partido de ida de la llave que los enfrentará.

Será hoy a partir de la hora 17 en el estadio "El Fortín" de los albicelestes de la vecina ciudad, que dirige el uruguayo Oscar Milton Alsina, en tanto que la revancha se disputará la semana próxima en el estadio "Raúl ´Vasco´ Barcelona" de los albinegros que orienta Fabián Cóppola, el domingo 18.

El árbitro designado para impartir justicia es Ricardo Tripulillo, de la Liga de 9 de Julio, destacándose que los ganadores de cada llave avanzarán a la tercera fase (equivalente a cuartos de final), y el finalmente campeón tendrá una plaza en el flamante Torneo Regional Federal Amateur de 2019.

Los otros encuentros

Por la Región Pampeana Norte, los demás partidos previstos para hoy son los siguientes:

A las 17, Matienzo de Juan Bautista Alberdi vs. Atlético 9 de Julio, con Gonzalo Clauser (General Villegas) como árbitro; Racing de Colón vs. San Martín de Roberts (Liga Amateur de Deportes de Lincoln), arbitrando Marcelo Martín, de la Liga Deportiva del Oeste de Junín (con Santiago Schmol y Matías Bogado como asistentes); Argentino de Pergamino vs. 9 de Julio de Chacabuco, Ricardo Sena (San Nicolás); Crisfa de La Plata vs. Atlético Chascumús, Sergio Méndez (Luján); La Josefa (Campana) vs. Unión Vecinal de Chascomús, Mauro Falcón (La Plata); y El Frontón de Mercedes vs. Malvinas Argentinas de Escobar, Alexis Cabrera (Lobos).

También hoy, pero a las 18, SATSAID de Luján recibirá a La Catedral de Escobar, Juan Ignacio Bruno (de San Antonio de Areco) será el juez; a las 20, Villa Rosa de Escobar vs. Nueva Alianza de La Plata, Carlos Javier Viglietti (Mercedes); y a las 20 también chocan Las Palmeras de San Pedro vs. Social Ramallo de San Nicolás, con arbitraje de Juan Martín Olivera (Escobar).