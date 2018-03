Una dura derrota

Sarmiento perdió un partido importantísimo. Fue ayer, por 2 a 1, en el Estadio "Eva Perón", ante Ferro Carril Oeste, en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 18 del Campeonato de la B Nacional. En el primer tiempo, Braian Álvarez y Bruno Barranco anotaron los goles del equipo de Caballito; y para el local descontó Ignacio Cacheiro, a los cuatro del complemento.

En el trámite de las acciones, los primeros minutos de la primera parte arrancó con un Sarmiento más concentrado, mejor plantado en el campo de juego y con más criterio que su rival al momento de manejar el balón. Pero en medio de esa buena versión, a los siete minutos Gonzalo Bazán cayó al piso lesionado y tuvo que ser reemplazado por Gabriel Sanabria.

El cambio en el conjunto local trajo consecuencias inmediatas, porque a los 12, Sanabria demostró que no siente la marca, perdió en el mano a mano dejando un vacío enorme para que el rival desborde y tire un centro rasante que Braian Álvarez convirtió en el 1 a 0 para Ferro.

La ventaja quizás era injusta. Pero a partir de ese gol Sarmiento fue cayendo en su actitud y en su juego. Las pocas chances que generó el conjunto de Delfino fue por sus individualidades; como ese cabezazo de Passerini, a los 30, que se estrelló en el travesaño tras un centro de Miracco.

El local no podía y demostraba su impotencia. La gente abucheaba por lo bajo, pero cada vez con mayor intensidad. Es que Sarmiento no jugaba bien y estaba siendo superado por uno de los equipos que se ubican en el fondo de la tabla de posiciones.

Para colmo de males, la gota que rebalsó el vaso cayó a los 36. Capelli quiso adelantarse en la marca, le erró en el cálculo y provocó una contra letal. Herrera llegó hasta el fondo y tiró otro centro que Barranco cambió por gol. Increíble. 2 a 0 abajo y a los vestuarios. Así se fue la primera parte.

En el complemento la historia arrancó con un aire de ilusión, cuando a los cuatro minutos Cacheiro descontó tras definir bien ante Bailo. El 2-1 le puso suspenso al partido y generó una gran levantada de la parcialidad verde que en buen número se acercó al "Eva Perón".

A los 7 de esa segunda parte llegaría otro momento clave del encuentro. El árbitro Sebastián Bresba le mostró la segunda amarrilla a Díaz y Ferro se quedó con diez jugadores.

Pero ni el gol de Cacheiro ni la ventaja numérica jugaron a favor de Sarmiento. Con el paso de los minutos, el equipo de Delfino cayó en un pozo. No tuvo un conductor, no hubo asociaciones y las chances de gol fueron escasas.

Ferro no tuvo que hacer mucho para quedarse con los tres puntos. Aguantó el resultado con viveza, haciendo tiempo, demorando en cada acción con actitudes reprochables pero que forman parte del juego.

Nada se pudo hacer para evitar la derrota. El Verde cayó por 2 a 1, en su casa y dejando una mala imagen. El equipo no tuvo juego y eso se transforma en la principal preocupación de cara a lo que viene.