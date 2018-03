"No estuvimos finos adelante, pese a las chances que tuvimos", consideró Delfino

Caras de tristeza, bronca, impotencia. Así se fueron los jugadores y cuerpo técnico de Sarmiento, tras la derrota sufrida ante Ferro, por 2 a 1, en el Estadio "Eva Perón". Y el malestar no es para menos ya que el equipo de nuestra ciudad jugó mal y perdió una chance importante de sumar puntos.

Pese al mal momento, el entrenador Iván Delfino tuvo un gesto de profesionalismo y se detuvo a conversar con los medios. Claro que su tono no era el de siempre, se lo vio preocupado. En sus palabras elogió la actitud del equipo pero reconoció el malestar.

En su balance sobre el juego, Delfino dijo: “Ya es repetitivo lo que hablamos, fue un partido raro, donde nosotros no estuvimos finos adelante pese a las chances que tuvimos. Pero bueno, ahora nos queda pensar en lo que se viene”.

El entrenador de Sarmiento agregó: “Tuvimos tres o cuatro situaciones claras, que no las supimos resolver para darlo vuelta, pero debo reconocer que el equipo tuvo hombría para ir a buscar el partido. Me quedo con eso, que es importante".

También en la zona de vestuarios el arquero Fernando Pellegrino sostuvo: "Ellos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles por eso da bronca. Irse con una derrota de local no estaba previsto. Pero el equipo hizo todo el esfuerzo, los metimos en el arco y no pudimos convertir. Gana el que hace más goles y hoy les tocó a ellos”.

De cara a lo que se viene, cabe repasar que por la fecha 19, Sarmiento visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza.