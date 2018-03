Heinze: “Hay un periodismo mentiroso y falso”

El entrenador de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, disparó contra el "periodismo falso y mentiroso" que sugirió esta semana una supuesta pelea con el capitán del equipo e ídolo del club, Mauro Zárate, a quien reemplazó en el transcurso de la última derrota con Racing Club en Avellaneda.

"Se busca una rivalidad entre Mauro y yo que no existe. Son muchas mentiras las que se dijeron”, consideró en la conferencia de prensa que brindó hoy en la Villa Olímpica. Enseguida, el "Gringo" justificó la decisión de suplantarlo justo después del segundo gol de Racing que definió el partido: “Un jugador no puede ser más importante que un equipo, esta es una profesión colectiva”.

Zárate, emblema del Vélez actual que intenta mantenerse en Primera División, fue sustituido a los 29 minutos del segundo tiempo por el juvenil Nazareno Bazán Vera, luego de que el propio ex Fiorentina de Italia hubiese marcado el 1-1 provisorio, mediante un golpe de cabeza.

Para definir la alineación que se presentará mañana frente a Rosario Central, el DT Heinze aguardará la evolución de una molestia que presenta el zaguero Marco Torsiglieri, quien hoy no se entrenó por precaución.