Holan: “Argentinos será un buen partido para medirnos”

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, afirmó ayer que el partido ante Argentinos Juniors, mañana, de local, por la 19na. fecha de la Superliga, será una oportunidad para medir el nivel de su equipo.

“Argentinos Juniors viene de ganarle a Boca y va a ser un buen partido para medirnos como equipo y seguir ajustando detalles para seguir creciendo”, manifestó Holan en conferencia de prensa.

“Es un equipo que me encanta cómo juega y es un club que le ha dado mucho al fútbol argentino. Veo un partido abierto, dinámico y va a ser un rival que nos va a exigir mucho”, agregó el ex DT de Defensa y Justicia.

El cotejo ante Argentinos está programado para las 21.30, pero existe una posibilidad de jugarlo a las 17, por pedido del club de Avellaneda. "No tengo problemas con el horario, no importa a qué hora lo jugamos", dijo.

Vale recordar que el Rojo viene de triunfar sobre San Martín en San Juan por 4 a 0 en el marco de la Superliga.