Cuatro jóvenes de Junín participarán del Torneo Nacional de Olimpiadas Especiales

Cuatro jóvenes de Junín se preparan para participar del certamen Nacional de Olimpiadas Especiales que se realizará del miércoles 14 al sábado 17 de marzo, en la localidad de General Roca, en el provincia de Río Negro.

Se trata de los jugadores Eduardo Rinque, Julio Guzmán, Diego Aguilera y Lucas Ibáñez, quienes integran la Escuela Municipal para Personas con Discapacidad que tiene su sede en el Predio "Beto" Mesa. El proyecto cuenta con el respaldo de la Secretaría de Deportes del Gobierno de Junín.

En los últimos días, previo al viaje, los chicos han demostrado en cada entrenamiento un entusiasmo enorme. Para conocer más detalles de los preparativos y también de la historia del proyecto, Democracia se contactó con Mauro De Carlo, profesor que está a cargo de la escuelita y que acompañará a los chicos en esta fascinante aventura.





- ¿Cómo y cuándo arrancó la escuelita?

- En 2008 presentamos el proyecto y arrancamos con los entrenamientos, después, en 2010 fue cuando arrancamos a competir en las Olimpiadas Especiales que es una iniciativa muy importante y que tiene su alcance internacional. Nosotros veíamos que no había un espacio para los chicos con discapacidades intelectuales y nos animamos a gestar esto que hoy por suerte dio sus frutos. Muy rápidamente nos dimos cuenta que a los chicos les fascinaba jugar al fútbol.



- ¿Cómo es el trabajo que realizan?

- Desde el principio hasta ahora hay cosas que se han podido mantener e incluso mejorar. Pasamos a buscar a los chicos por sus casas, por las escuelas especiales o por el taller protegido y los traemos a las prácticas, que son en el predio "Beto" Mesa; y luego los llevamos hasta sus domicilios. La propuesta creció y hoy estamos cumpliendo diez años. Al principio arrancamos con una idea social y después le fuimos agregando el tema de la competencia. Las Olimpiadas Especiales nos dieron ese empuje que necesitábamos. Hemos viajado a Rosario y algunos clubes han venido a Junín.



- También se realizan torneos regionales, ¿No?

- Sí, sobre todo con Los Toldos y Bragado; pero en los últimos encuentros se han agregado Ameghino, 9 de Julio y por supuesto nosotros, Junín. El fútbol es nuestra principal disciplina pero en los últimos meses se le ha agregado la propuesta de natación y también organizamos algunas caminatas. Una vez por mes se hacen las Olimpiadas Especiales en nuestra ciudad y eso nos ha dado un gran empuje a todos.





- ¿Cómo se da el viaje de los chicos a Río Negro?

- Entre las ligas que hay en todo el país, Junín ha tenido un gran crecimiento. Nos tocó ser campeones en fútbol y ahora vamos a representar a nuestra ciudad en las Olimpiadas Nacionales. Nosotros representamos a Junín pero cuando lleguemos allá los chicos juegan mezclados, porque la competencia tiene más bien un carácter recreativo. El primer día se hace un testeo de los atletas y a partir de ahí se arman los equipos. Es muy lindo porque los chicos establecen relaciones de amistad con otros de otros lugares. Para ellos es hermoso.



- ¿Qué significa para vos trabajar con ellos?

- Aprendo todo el tiempo, es muy lindo. Hemos creado un lindo vínculo y por suerte trabajamos muy tranquilos porque contamos con el apoyo del municipio. Somos muchos trabajando, eso hay que destacarlo. Pero es un trabajo muy grato. A través del deporte se genera la verdadera inclusión social. No tengo dudas que si estos chicos no tuvieran esta propuesta no estarían jugando en ningún club, quedarían excluidos. Por eso es tan importante. Los chicos desde que van a la escuela han cambiado muchísimo, ni hablar del entusiasmo que les generan los encuentros y competencias. Se cuidan en las comidas, salen a correr solos y hay uno que hasta ya tiene el bolso armado.