Mariano Moreno visitará a Argentino de Lincoln

El Consejo Federal definió los cruces de la fase eliminatoria del Federal C 2018. Por la Región Pampeana Norte, Mariano Moreno se medirá con Argentino de Lincoln.

Justamente el primer partido del conjunto Albinegro será en la vecina localidad, este domingo, a las 17 y con el arbitraje de Ricardo Tripulillo (9 de Julio); mientras que la revancha será en Junín, el 18 de marzo.

Los ganadores de cada llave avanzarán a la tercera fase (equivalente a cuartos de final). Y el campeón tendrá una plaza en el flamante Torneo Regional Federal Amateur de 2019.

Por la Región Pampeana Norte, mañana, desde las 17,se enfrentarán 21 de marzo (Escobar) vs. Colón de Chivilcoy, con el arbitraje de Carlos Gariano (San Lorenzo, Santa Fe).

El domingo jugará: A las 17, Matienzo de Alberdi vs. Atlético 9 de Julio, con Gonzalo Clauser (Villegas) como árbitro; Racing de Colón vs. San Martín de Roberts (Lincoln), Santiago Schmol (Junín); Argentino de Pergamino vs. 9 de Julio de Chacabuco, Ricardo Sena (San Nicolás); Crisfa de La Plata vs. Atlético Chascomús, Sergio Méndez (Luján); La Josefa (Campana) vs. Unión Vecinal de Chascomús, Mauro Falcón (La Plata); y El Frontón de Mercedes vs. Malvinas Argentinas de Escobar, Alexis Cabrera (Lobos).

También el domingo, a las 18, SATSAID de Luján vs. La Catedral de Escobar, Juan Ignacio Bruno (San Antonio de Areco); a las 20, Villa Rosa de Escobar vs. Nueva Alianza de La Plata, Carlos Javier Viglietti (Mercedes); y a las 20 también chocan Las Palmeras de San Pedro vs. Social Ramallo de San Nicolás, Juan Martín Olvera (Escobar).