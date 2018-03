Iván Delfino ya tiene a los titulares que recibirán a Ferro en el "Eva Perón"

El volante Guillermo Farré regresará al equipo titular de Sarmiento en reemplazo del defensor Matías Sarulyte. Por el momento esa sería la única modificación en el conjunto que dirige Iván Delfino, de cara al partido de mañana, cuando el conjunto de nuestra ciudad reciba a Ferrocarril Oeste, en el Estadio "Eva Perón", a partir de las 19 y con el arbitraje de Sebastián Bresba.

En los ensayos de fútbol de esta semana el DT de Sarmiento no dejó dudas. Farré, ya recuperado de su contractura en el posterior de su pierna izquierda, volverá al once inicial y ocupará el doble cinco junto a Nahuel Estévez; mientras que el "Gallo" Javier Capelli regresará a la línea de fondo para jugar en la zaga central junto a Lucas Landa.

De esta manera, el probable equipo titular para recibir a Ferro sería con Fernando Pellegrini; Luis Yamil Garnier, Capelli, Landa y Ramiro Arias; Ignacio Cacheiro, Estévez, Farré y Gonzalo Bazán; Nicolás Miracco y Lucas Passerini.





En los entrenamientos de fútbol, Delfino hizo mucho hincapié en la parte ofensiva. En el desdoblamiento, se vio a los volantes externos, Cacheiro y Bazán, atacar por las bandas con muchísima intensidad. También las asociaciones entre Miracco-Passerini siguen siendo de lo mejor del equipo.

Está claro que de local, Sarmiento no puede dejar más puntos en el camino y por eso mañana se espera ver un planteo totalmente ofensivo.

En relación Ferro, el equipo de Alejandro Orfila, que viene de ganarle a Quilmes por 1 a 0, formaría con Andrés Bailo; Hernán Grana, Gabriel Díaz, Gustavo Canto y Rodrigo Mazur; Tomás Asprea, Sergio Sánchez, Lautaro Torres y Braian Álvarez; Bruno Barranco y Jonathan Herrera.

Hoy comienza la fecha 18

La programación de la jornada con sus respectivos días, horarios y árbitros es la siguiente:

Hoy

21.00: Atlético de Rafaela-All Boys. Luis Álvarez.

Mañana

17.00: Nueva Chicago-Almagro. Bruno Bocca; 17.00: Deportivo Morón-Mitre de Santiago del Estero. Lucas Comesaña; 17.00: Los Andes-Flandria. Pablo Echavarría; 17.00: Deportivo Riestra-Agropecuario. Gerardo Méndez Cedro; 19.00: Sarmiento de Junín-Ferro. Sebastián Bresba; y 19.00: Villa Dálmine-Brown de Adrogué. Gastón Suárez.

El domingo

17.00: Estudiantes de San Luis-Juventud Unida de Entre Ríos. César Ceballos; 17.00: Gimnasia de Jujuy-Brown de Puerto Madryn. Julio Barraza; y 19.05: Quilmes-Independiente Rivadavia. Pablo Díaz.

El lunes

20.30: Santamarina de Tandil-Instituto de Córdoba. Diego Ceballos; 21.05: Boca Unidos de Corrientes-Aldosivi. Yamil Possi.

Atlético Rafaela recibe a All Boys

Atlético de Rafaela, único puntero, será local ante All Boys con la necesidad de alcanzar un triunfo que le permita fortalecer su privilegiada posición, en el cotejo con el cual se iniciará hoy la 18va. fecha del certamen de la Primera B Nacional.

El escenario del partido, que comenzará a las 21, será el estadio Monumental, del equipo rafaelino, y el árbitro será Luis Álvarez.

Rafaela es líder con 30 unidades, seguido por Aldosivi con 28, San Martín de Tucumán con 27, Villa Dálmine, Agropecuario Argentino, Almagro, Deportivo Morón y Juventud Unida con 26.

El certamen es muy parejo y cuando restan sólo 24 puntos en juego, entre Rafaela y el último en ingresar el reducido (el noveno Brown de Adrogué) hay solo cinco puntos de diferencia.

Además de la lógica importancia que tienen los puntos en juego en la punta, también poseen trascendencia para la tabla que definirá los seis descensos ya que All Boys tiene un promedio de 1,276 y sólo Boca Unidos lo separa de la "Zona roja".

En Rafaela, el delantero Mauro Albertengo está recuperado de una molestia muscular (en el isquiotibial de la pierna derecha) y sería titular integrando la dupla ofensiva con Gonzalo Klusener.

De esta manera, el líder del torneo de la B Nacional no presentaría cambios en referencia al once exhibido en el empate 2-2 con Aldosivi, en Mar del Plata.

Probable formación en Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Enzo Gaggi, Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Albertengo y Gonzalo Klusener. DT: Lucas Bovaglio.

All Boys: Nahuel Losada; Emilio Porro, Sebastián Ibars, Emir Faccioli y Gastón García; Federico Gino, Hugo Soria, Darío Stefanatto y Cristian Canuhé; Brian Guerra y Maximiliano Salas. DT: Mariano Ferrero.