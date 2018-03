Copa Argentina: un equipo de Salta tienta a Riquelme

El anhelo del presidente de Central Norte de Salta, Héctor D’francesco, cobró ayer estado público, al dar a conocer que le gustaría tentar a Juan Román Riquelme, para el duelo entre su equipo y River por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Salta tendrá dos representantes en el cuadro principal, el primero es Central Norte, el Azabache, y el segundo es Juventud Antoniana, que en el primer encuentro se medirá con Rosario Central.

La frase expresada en las últimas horas por el titular de Central Norte dejó mucha tela para cortar: “Me gustaría hablarle a Riquelme a ver si quiere jugar, me gustaría tentarlo, sería histórico y tremendo”, dijo.

El titular del Cuervo, Héctor D’francesco, hizo esas declaraciones en el programa Crack Deportivo de AM 970, en el que habló sobre el duelo entre Central y River, por los 32avos de final de la Copa Argentina, que aún no tiene fecha ni escenario confirmados.

El rival del Azabache en el cuadro principal del certamen, que otorga un lugar en la Copa Libertadores, es nada menos que River, (último campeón de la Copa Argentina), lo que generó una gran expectativa en Barrio Norte, su cuna.

Los hinchas del Cuervo esperan dar el batacazo, pero el presidente D’francesco, espera dar el golpe futbolístico con algo más que su juego y abrir el espectáculo a la participación del ídolo de Boca.

Además, el titular de la institución se refirió a lo que generó conocer al oponente del Azabache en la Copa Argentina.

“Es una linda oportunidad para mostrarse y hacer historia, espero que esta motivación sea algo importante para ellos”, fue la primera frase de D’francesco.

Al mismo tiempo, explicó que muchas cosas pueden pasar, por lo tanto, deben estar bien preparados y tratar de aprovechar la oportunidad.

Por otro lado, le consultaron al presidente si le gustaría contar con un jugador de River y la respuesta fue contundente: “De River me gustaría sacar a Ponzio, pero no creo que quiera, aunque acá tenemos los sueldos al día”, tentó.

La frase del titular de Central no coincide con la actualidad, en la que la institución atraviesa por una crisis y está en el centro de la polémica, entre otras cosas, por sueldos adeudados al plantel y al Cuerpo Técnico que llegó a la final en el Federal B, según informaron ayer medios salteños.

Vale señalar, el martes último se dieron a conocer los cruces de la Copa.