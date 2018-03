“Podría ser mi último clásico”, dijo Romagnoli, que cumplirá 37 años

En diez días va a cumplir 37 años y su sueño es retirarse en el club de sus amores. El “Pipi” Romagnoli reconoció que el final de su carrera está cerca y no tuvo miedo en decirlo. Este domingo, desde las 17, San Lorenzo se enfrentará a Huracán y el histórico 10 del Ciclón contó que podría jugar su último partido ante el Globo porque en junio se le termina el contrato.

“Puede ser mi último clásico. Tengo contrato hasta junio y después tengo que ver qué hago. No me quiero apurar. Es un buen momento para retirarme en el club, sería un lindo momento”, dijo en diálogo con La Oral Deportiva .

Por oto lado, se refirió al momento futbolístico de San Lorenzo y reconoció que el equipo no está jugando bien. “No está mostrando un buen fútbol y eso choca un poco. Se nota que al equipo le cuesta. Porque cuando no jugás bien tal vez ganás, pero queremos encontrar el buen funcionamiento que tuvimos en algunos partidos”, sostuvo.