Bilardo analizó el presente de Argentina y su participación en el Mundial de Rusia

Carlos Salvador Bilardo, sinónimo de campeón para Argentina. Palabra más que autorizada por ser el entrenador que le dio a la Selección uno de los dos mundiales que tiene en su haber, el que se disputó en México en 1986.

A 100 días para que se celebre el Mundial de Rusia 2018, el “Doctor” se prendió en un ping pong.

Bilardo, adelantó que viajará a Rusia para ver la cita mundialista, y analizó el presente de la Selección y dijo en qué tiene que poner especial atención Jorge Sampaoli para poder lograr el objetivo máximo. Además, criticó el serio riesgo que se corre por jugar ante potencias como España e Italia cuando resta muy poco y dejó un mensaje especial para los jugadores.

Una de las principales críticas que ha cosechado Jorge Sampaoli en este último tiempo se debe a la cantidad de viajes que realizó por distintas partes del planeta. El DT de la Selección se reunió con los futbolistas que juegan en Europa, también con entrenadores y ex entrenadores y responsables de diferentes áreas como método de logística para el Mundial que se avecina. “Tiene más millas que una aerolínea”, fue la última crítica de Mario Alberto Kempes.

Sin embargo, Bilardo le dio la derecha a “Sampa” y aseguró: “Si no los ves a los jugadores tenés que viajar, otra cosa no podés hacer. Está bien”.

Otro de los temas que dispararon al debate se dio en torno a la prueba de jugadores. La última lista que entregó Sampaoli fue con algunas sorpresas. En este sentido, el “Doctor” también lo respaldó: “Está mirando y la verdad es que muchos partidos no hubo, por eso la gente no opina demasiado. Hay 6, 7 u 8 jugadores definidos, después no se puede asegurar a otros”. “Todavía tiene tiempo para dar la lista, no se tiene que hacer problema. Hasta un día antes lo podés pensar. No me preocupa, tiene todo el derecho a probar antes de confirmarla y hasta el último momento para decir este sí y este no, según lo que quiera”.

Fiel a su estilo, Bilardo dio una interesante explicación de lo importante que es para el entrenador y los jugadores poner el foco en el periodismo y contó cómo influye y en qué hay que tener cuidado.

“El técnico tiene que entender que el periodismo lo va a aplaudir si gana, pero si pierde y le hizo caso para que ponga a un jugador que no le sirve cuidado ¡eh!”.