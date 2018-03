“A Boca hay que ganarle como sea”, el nuevo desafío de “Nacho” Fernández

Ignacio Fernández volvió a la titularidad después de salir del equipo por bajo rendimiento y fue de lo mejor de River contra Chacarita. Sin embargo, el empate dejó otra vez un sabor amargo en Núñez y la Supercopa aparece en el horizonte como la gran oportunidad para levantar el semestre.

“No venimos bien, pero es un partido distinto, a Boca hay que ganarle como sea. No sé si los problemas pasan a la otra vereda, para nosotros puede ser un envión muy importante para todo lo que viene”, anticipó Nacho en conferencia de prensa. “Va a ser como los últimos clásicos, peleado, friccionado, en los pequeños detalles va a estar la diferencia”, agregó.

Con respecto a su salida, Fernández reconoció: “A uno nunca le gusta estar afuera, me tocó volver y me sentí bastante bien. Trabajo para ser titular. Sé que no venía en buen rendimiento y por eso el técnico busca variantes”. Además, aceptó que su posición se modificó con la llegada de Enzo Pérez: “Me tocó jugar un poco más arriba. Yo estoy a disposición, hay que acomodarse a las características de cada jugador. Hay que trabajar en la semana para entendernos y encontrar un mejor funcionamiento”.

Finalmente, Nacho sostuvo que contra Chacarita hubo una mejoría, pero todavía están lejos de lo esperado: “El funcionamiento no viene siendo el mejor y no destacan las individualidades. Somos autocríticos, sabemos que no estamos haciendo un buen papel, pero trabajando todos juntos vamos a salir adelante. Hay que ganarle a Patronato para sumar en el campeonato y después la final”.

“Tienen que ser justos”

La Supercopa se palpita hace rato, pero ahora más que nunca. A menos de 10 días del partido del semestre, Gonzalo Martínez cree que River debe hacer “borrón y cuenta nueva” por el flojo momento que viene atravesando y, si bien se sumó al pedido de paz en las tribunas y las calles de cara a ese partido ante Boca, también hizo un pedido claro referido al arbitraje: “Tienen que ser justos”.

“Será un gran partido contra Boca, pero antes tenemos que jugar contra Patronato. Será una buena posibilidad para empezar a sumar de a tres”, continuó el Pity, en diálogo con Olé.

River visitará el sábado (21.30) al Patrón y Martínez tiene muchas chances de decir presente, luego de haber dejado atrás su lesión en el sóleo de su pierna izquierda: “Dolió no poder estar. Fue la primera vez que me tocó lesionarme y no es lindo, pero trabajo para ya estar el fin de semana”. Gallardo lo llevaría a Entre Ríos.

Por Copa Argentina, River debutará contra Central Norte de Salta, equipo del torneo Federal B.