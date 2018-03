El Verde ensaya fútbol con la mente puesta en Ferro

Sarmiento se sigue preparando para un duelo clave. El equipo de Iván Delfino jugará por la fecha 18 este sábado, a los 19, en el Estadio "Eva Perón", frente a Ferro y con el arbitraje confirmado de Sebastián Bresba.

En busca de recuperar la senda ganadora, el plantel se entrenó ayer en "Ciudad Deportiva" y hoy comenzará con los ensayos de fútbol que irán definiendo el once inicial para el choque del sábado.

Con Guillermo Farré ya recuperado, se especula que Delfino vuelva a introducir al volante entre los titulares. De esa manera, el Verde podría formar con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Ignacio Cacheiro, Nahuel Estévez, Farré y Gonzalo Bazán; Nicolás Miracco y Lucas Passerini.

El cuerpo técnico que encabeza Delfino tiene previsto para hoy realizar la primera práctica de fútbol y mañana la segunda. Ambos encuentros serán en el "Eva Perón", con la salvedad de que hoy el entrenamiento será a puertas abiertas y mañana no.

Entre los principales interrogantes, habrá que ver el lugar que el DT le da a Renzo Spinaci, quien se sumó esta semana al trabajo. Por el momento, se cree que el volante quedaría relegado en el banco de suplentes. No obstante, todas las incógnitas comenzarán a despejarse en el transcurso de las próximas 48 horas.





Los detalles de la fecha 18

El árbitro Luis Álvarez fue designado ayer, según informó la AFA, para dirigir al puntero Atlético de Rafaela ante All Boys este viernes en Santa Fe por la 18va. fecha de la B Nacional.

La programación de la jornada con sus respectivos días, horarios y árbitros es la siguiente:

Viernes 9

21.00: Atlético de Rafaela-All Boys. Luis Álvarez.

Sábado 10

17.00: Nueva Chicago-Almagro. Bruno Bocca; 17.00: Deportivo Morón-Mitre de Santiago del Estero. Lucas Comesaña; 17.00: Los Andes-Flandria. Pablo Echavarría; 17.00: Deportivo Riestra-Agropecuario. Gerardo Méndez Cedro; 19.00: Sarmiento de Junín-Ferro. Sebastián Bresba; y 19.00: Villa Dálmine-Brown de Adrogué. Gastón Suárez.

Domingo 11

17.00: Estudiantes de San Luis-Juventud Unida de Entre Ríos. César Ceballos; 17.00: Gimnasia de Jujuy-Brown de Puerto Madryn. Julio Barraza; y 19.05: Quilmes-Independiente Rivadavia. Pablo Díaz.

Lunes 12

20.30: Santamarina de Tandil-Instituto de Córdoba. Diego Ceballos; 21.05: Boca Unidos de Corrientes-Aldosivi. Yamil Possi.