Inesperada derrota del líder Boca en La Paternal

Argentinos Juniors derrotó con autoridad a Boca, en el encuentro que le puso esta noche punto final a la 18° fecha de la Superliga.

El Bicho impuso condiciones desde el principio y a los nueve ya lo ganaba con un tanto de Alexis Mac Allister.

Tras un saque de arco, Nicolás González le ganó arriba a Heredia y la pelota le quedó a Javier Cabrera por la derecha del ataque. El volante recorrió unos metros y la cedió para Alexis Mac Allister que sólo tuvo que empujarla para el 1 a 0.

Dos minutos después, la ventaja pudo ser mayor pero el uruguayo Cabrera definió mal un buen centro de Damián Batallini. Casi de casualidad Boca se encontró con una chance para el empate, pero el zurdazo de Wanchope salió demasiado despacio y Lucas Chaves se quedó con la pelota.

El Xeneize nunca le encontró la vuelta al partido y más allá de algún tiro libre cerca del área no inquietó a los conducidos por Alfredo Berti.

En el complemento, a los 19, Damián Batallini le puso cifras definitivas al juego al definir con el arco a su disposición después de una enorme jugada colectiva.

Pavón tras un pase demasiado fuerte de Wanchope, perdió el control de la pelota y allí se armó la contra que terminó en un golazo. Nicolás González y Alexis Mac Allister improvisaron un jugadón para que el autor del primer gol dejase en soledad a Damián Batallini, que la empujó para el 2 a 0 final.

La mejor de Boca estuvo en los pies de Pablo Pérez, que regresó tras una distensión en el soleo izquierdo que lo sacó del partido contra San Lorenzo. Una jugada del ex Newell's terminó en los pies de Cardona y entre el arquero y la defensa evitaron el descuento temprano. Boca -no había perdido en el año- por primera vez tuvo una seguidilla de partidos al comenzar la Copa Libertadores de América y la rotación no le funcionó a Guillermo Barros Schelotto. Su equipo jugó muy mal.

De esta manera, el líder de la Superliga no pudo aprovechar los empates de Talleres y San Lorenzo para alejarse en la tabla de posiciones. El equipo cordobés está a ocho. El Ciclón quedó a once, al igual que Independiente, y deben todavía jugar el postergado de la 15° fecha.