River no logra despertar de una larga pesadilla

Por la fecha 18 de la Superliga, River no pudo reencontrarse con la victoria y empató 1-1 ante Chacarita en el Monumental.

Apenas arrancó el partido, Pedro Fernández derribó a Ignacio Scocco dentro del área luego de una buena habilitación de Ignacio Fernández, pero para el árbitro Hernán Mastrángelo no fue nada y dejó seguir. Polémica decisión.

Con el correr de los minutos y con la buena conducción de un participativo Nacho Fernández, el Millonario se hizo dominador del juego peró falló en el último pase y sin no genero mucho peligra en el arco rival, salvo un cabezazo de Lucas Pratto que se fue cerca.

Las emociones llegaron minutos antes de ir al descanso: a Nicolás De la Cruz le cometieron infracción dentro del área y Scocco lo cambió por gol a los 42. Y cuando todo parecía indicar que el conjunto de Gallardo se iba al entretiempo arriba, Nahuel Menéndez realizó una buena jugada personal y, con un fuerte remate, venció la floja resistencia de Franco Armani, quien se jugó antes del remate del delantero funebrero. Desenlace inesperado de la primera parte en Núñez.

En el arranque del complemento, Chacarita tuvo una situación inmejorable para ponerse en ventaja: después de una buena jugada colectiva, Matías Rodríguez recibió un centro abajo del arco y le pegó con la rodilla por arriba del travesaño. Increíble lo que erró.

Después de aquella jugada, el Funebrero se animó un poco pero el Millonario volvió a dominar la pelota durante todo el segundo tiempo y, con el ingreso del colombiano Juan Fernando Quintero, tuvo sus chances: dos tiros en los palos, remates cerca del arco y un mano a mano fallado por el ingresado Rafael Santos Borré. Nada alcanzó para volver a vencer la valla de Pedro Fernández y regresar a la victoria.

Los de Gallardo desde hace cuatro partidos no ganan (dos victorias y dos empates) y se encuentran en la 21ª ubicación a 23 puntos del líder Boca, quien jugará mañana ante Argentinos Juniors y será el rival en la Supercopa Argentina dentro de diez días. Mientras tanto, el Funebrero sumó una unidad en una cancha difícil, pero sigue en la última posición en la tabla de los promedios.