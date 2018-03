Mariano Moreno ganó sobre la hora y pasó a la próxima ronda del Federal C

Mariano Moreno se transformó ayer en el único equipo de Junín que jugará la próxima ronda del Torneo Nacional Federal C. En la última fecha de la etapa clasificatoria, el conjunto Albinegro logró anoche una victoria agónica, cuando en el minuto 47 del complemento Jonathan Simón marcó el gol que le terminó dando el triunfo al equipo que conduce tácticamente el "Hueso" Fabián Coppola.

Claro que el partido no fue para nada fácil, ya que Juventud (R) se presentó como un equipo aguerrido, que no le dio espacio a Moreno y que lo atacó cuando pudo. Lo cierto es que la paridad fue notoria durante los primeros 45 minutos y en gran parte del complemento.

Pero la historia tendría un final feliz porque a los 47 de esa segunda parte, cuando el partido se moría, el delantero linqueño Jonathan García puso el 1-0 que le terminaría dando la victoria y la clasificación al conjunto Albinegro.

Completando la fecha, BAP no pudo frente a Argentino de Rojas, perdió por 3 a 2 y ese resultado lo dejó afuera del torneo. También Villa Belgrano quedó eliminado tras perder por 2 a 1, de visitante, ante San Martin de Roberts (Lincoln).

De esta manera, el único equipo que seguirá en carrera será Mariano Moreno, quien tendrá el compromiso, la responsabilidad y el orgullo de seguir representando al fútbol de Junín en el Torneo Federal C.