"Lo perdimos nosotros", reconoció Iván Delfino

Al término del encuentro, el entrenador Iván Delfino realizó el siguiente balance: "Creo que fue un partido dinámico en el cual el primer tiempo, después del gol nuestro, empezamos a ser dueños de la pelota, empezamos a tener oportunidades y nos distrajimos en la última pelota que era la más importante, y fue gol del rival".

El DT de Sarmiento, agregó: "Te queda ese sin sabor. No sé si es bronca, pero yo siento otra cosa y es cuestión de digerirlo y saber sobre todo que el esfuerzo que hicimos lo echamos a perder por una situación en la última jugada. No encuentro otra definición. El equipo siempre tocó, jugó y nos quedamos con las manos vacías en el final".

Por último, completó: "Nosotros tenemos que entender que todo lo que venimos haciendo es en base a esfuerzo. No quería decir que con esa seguidilla de puntos nosotros podemos estar sobre otros equipos, ya que hay que demostrarlo constantemente. Tenemos que laburar para reponernos de esto, pero ahora a descansar y lamentablemente nos vamos tristes porque es la realidad".

"El lunes hay que arrancar a trabajar pensando en lo que es la próxima semana, corregir los errores que siempre tenemos. A veces cuando sumás se notan menos y ahora una distracción no costó el partido", finalizó.