Una aceptable cosecha "Argenta" en el inicio de la Copa Libertadores de América

A simple una victoria de un total de cinco partidos sabe a una cosecha pobre, pero no bien tomada en cuenta la tradicional complejidad de la Copa Libertadores puede convenirse que con el empate de Boca en Lima y pese a la derrota de Independiente en Barquisimeto la primera semana de los equipos argentinos en la fase de grupos ha sido pasable.

Pasable, razonable, aprobada, en la medida que cuatro de los cinco jugaron en condición de visitante y tres de ellos cosecharon empates: Boca al margen, River en Río de Janeiro y Estudiantes de La Plata en Montevideo.

El único que triunfó, en un ya lejano martes, fue Racing Club, que en El Cilindro de Avellaneda sacó adelante su difícil compromiso con Cruzeiro, uno de los candidatos a clasificar en el grupo E que asimismo integran Universidad de Chile y Vasco da Gama.

Boca estuvo lejos de tener un debut relevante, aunque tampoco fue el peor, en un partido de dominio alternado en el cual el equipo argentino apostó a un juego más asociado y los peruanos a respuestas rápidas y picantes.

Una vez a Carlos Tevez y otra a Edwin Cardona los palos impidieron sendos goles de Boca, aunque en el frenético ida y vuelta del segundo tiempo el último sofocón fue provocado por un zurdazo del veterano Ricardo Cruzado, que en entre 2013 y 2014 defendió los colores de Newell’s Old Boys de Rosario.

La segunda presentación de Boca en el grupo H será el miércoles 4 de abril en la Bombonera frente a Atlético Junior, que anoche decepcionó en su propia casa, en Barranquilla, donde Palmeiras se impuso por 3-0 gracias a dos anotaciones de Bruno Henrique y una del colombiano Miguel Borja.

En términos de decepción, o de un rendimiento muy flojo, la jornada del jueves también destacó por lo poco que hizo Independiente en su debut en el grupo G y, de hecho, hasta podría afirmarse que el humilde Deportivo Lara de Venezuela mereció uno o dos goles más.

Independiente, vigente campeón de la Copa Sudamericana, tendrá la oportunidad de recuperar una buena imagen y de empezar a sumar en la Libertadores recién el jueves 15 de marzo cuando en su estadio de Avellaneda se las vea con Millonarios de Bogotá, que en su debut empató 0-0 con Corinthians de San Pablo.

El único representativo nacional que aún no ha empezado a competir en la fase de grupos es Atlético Tucumán, que en partido válido por el lote C el martes 13 será local de Libertad de Paraguay, en tanto que dos días después jugarán The Strongest y Peñarol.

River, que a tres minutos del final igualó 2-2 con Flamengo por el grupo D en el que también empataron Independiente Santa Fe y Emelec, pero 1-1, prevé ahora medirse con los colombianos el jueves 5 de abril en el Monumental de Núñez.

Por su parte, Estudiantes volverá a jugar ahora el miércoles 14, en ese caso en el Estadio Ciudad de La Plata, frente a la revelación del grupo F, Real Garcilaso de Perú, que anoche en su estadio del Cuzco sorprendió al mismísimo Santos de San Pablo y venció por 2-0.

En el caso de Racing su segundo cotejo está previsto para el martes 3 de abril versus Universidad de Chile en la capital trasandina.

Universidad es dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, uno de los doce directores técnicos argentinos al mando de planteles que compiten en la edición número 59 de la Libertadores.

Los otros son Ricardo Zielinski en Atlético Tucumán, Guillermo Barros Schelotto en Boca, Ariel Holan en Independiente, Lucas Bernardi en Estudiantes, Eduardo Coudet en Racing, Marcelo Gallardo en River, Jorge Almirón en Atlético Nacional, Miguel Ángel Russo en Millonarios, Pablo Guede en Colo Colo, Luis Zubeldía en Cerro Porteño y Oscar Ibañez en Real Garcilaso.

Otra suerte de curiosidad reside en que hay siete entrenadores uruguayos: además de Eduardo Acevedo en Defensor Sporting, Alexander Medina en Nacional y Leonardo Ramos en Peñarol, Pablo Bengoechea en Alianza Lima, Gregorio Pérez en Santa Fe, Guillermo Sanguinetti en Delfín y Alfredo Arias en Emelec.

También en esta primera semana de la fase de grupos, el campeón de la versión del año último, Gremio de Porto Alegre, empató 1-1 con Defensor Sporting, Delfín y Bolívar igualaron por idéntico score, Cerro Porteño le ganó 2-0 a Monagas en Venezuela y Atlético Nacional a Colo Colo en Santiago por 1-0.