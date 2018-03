Gallardo decidió darle descanso a Ponzio y no jugará ante Chacarita

Marcelo Gallardo, entrenador de River, cuidará a su capitán Leonardo Ponzio y esperará hasta mañana para definir los once titulares que van a enfrentar ese día a Chacarita desde las 19.15 en el estadio Monumental, por la fecha 18va. de la Superliga.

Luego del empate ante Flamengo por la Copa Libertadores en Río de Janeiro, el otro jugador que no quedará concentrado hoy será Enzo Pérez, quien debe cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado la semana pasada ante Vélez.

Uno de los que se sumará a la lista y con chances de jugar es el volante Ignacio Fernández, quien no viajó a Brasil por estar suspendido y sumó 90 minutos en el superclásico de reserva que se jugó el pasado miércoles en el predio de Ezeiza, en el cual River venció a Boca por 2-0.

Si bien ayer, en el entrenamiento a puertas cerradas realizado en el predio del club en Ezeiza, Gallardo no paró un equipo, un once posible para enfrentar al "funebrero" será con Franco Armani, Camilo Mayada, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Juan Quintero, Bruno Zuculini, Ignacio Fernández y Nicolás De la Cruz; Rodrigo Mora y Lucas Pratto.

Además, en la lista de los convocados para concentrarse hoy a las 18 en el Monumental aparecen Germán Lux, Milton Casco, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Carlos Auzqui, Rafael Santos Borré e Igancio Scocco.

Por otro lado, los volantes Ariel Rojas, quien sufrió un desgarro, y Gonzalo Martínez, con una distensión en el músculo sóleo, recién volverán a ser tenidos en cuenta la semana que viene cuando reciban el alta médica y se sumen a los trabajos con la pelota.

En tanto, el lateral paraguayo Jorge Moreira, quien no participaba de las prácticas con la pelota desde al año pasado (luego de un desgarro fue operado del tendón rotuliano derecho) ayer a la mañana se movió a la par del resto en un ejercicio de espacios reducidos.

River se encuentra 21° de la tabla de la Superliga, a 24 puntos del primero, Boca (43 unidades), a 9 de la clasificación a la Copa Libertadores con 15 equipos a superar para lograr un cupo para esa competencia de 2019.

Desde que se reanudó la Superliga, el equipo de Gallardo sólo obtuvo 4 puntos de los 15 que se disputaron, con tres derrotas seguidas de visitante y apenas un triunfo frente a Olimpo en el Monumental.

Por su parte, Chacarita apenas pudo ganar un partido oficial en lo que va de 2018, y suma tres derrotas consecutivas. Recibió 8 goles y se encuentra en zona de descenso directo con apenas 12 puntos en 17 jornadas de la Superliga.