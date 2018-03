Jornada clave para los equipos de Junín

Este fin de semana será clave para el futuro de los tres equipos de Junín que intervienen en la edición 2018 del Torneo Federal C. Es que se jugará la última fecha de la etapa clasificatoria, donde se terminará de conformar el listado de los equipos que pasarán a la siguiente ronda.

Por la Zona 2 de la Región Pampeana Norte, este domingo, a las 20, BAP visitará a Argentino de Rojas, en un encuentro que será arbitrado por Alejo Cid (Pergamino); mientras que Mariano Moreno también jugará el domingo, de local, a las 20, ante Juventud de Rojas, con el arbitraje de Bruno Amiconi (25 de Mayo).

En la zona del "Ferroviario" y del "Albinegro" queda un lugar vacante, ya que Juventud (R) está clasificado. Es por eso que se espera una definición apasionante.

También en la Zona 3 de la Región Pampeana Norte el desenlace será para alquilar balcones. Por la última fecha, el domingo, a las 17, San Martín de Roberts (Lincoln) recibirá a Villa Belgrano con el arbitraje de Alejandro Berruti (Pehuajó); mientras que Matienzo, ya clasificado, tendrá jornada libre.

En su visita a Roberts, si Villa gana o empata habrá logrado el pase de ronda.

Cabe recordar que BAP, Moreno y Villa son los tres clubes que representarán a Junín en el Federal C que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En su etapa clasificatoria, el torneo se dividió en ocho regiones y en un principio se otorgarían 16 ascensos al Federal B.

Los cambios

El Consejo Federal ya aprobó de forma unánime la modificación de los torneos del interior. "Esto es un sinceramiento del fútbol del interior. El presidente de AFA -Claudio Tapia- quiere ligas fuertes y ese es nuestro objetivo", afirmó Pablo Toviggino, presidente ejecutivo en AFA. Lo más llamativo de la nueva medida es que dejará un año sin competencia a varios equipos que luego pasarán a jugar en sus respectivas ligas locales.

Los representantes de las ligas en el Consejo Federal, no los dirigentes de los clubes, fueron los que votaron por unanimidad a favor de la eliminación de los torneos federales B y C, con el objetivo de crear el Torneo Regional Amateur, una medida criticada por los futbolistas de los equipos del interior por temor a la eliminación de puestos de trabajo.

El Federal A pasará a contar con 32 equipos en lugar de los actuales 39 que disputan la competición, aunque aún resta saber de qué manera se terminarán concretando los ascensos y descensos, a la espera de saber qué decisión tomará la B Nacional y la posible reestructuración. El torneo de 40 equipos perdió fuerza pero aún es una opción.

El boceto habla de que entre siete y ocho equipos ascenderán desde el Federal A a la Zona Interior de lo que hoy se conoce como la B Nacional. Al mismo tiempo que habrá dos ascensos del último Federal B. Y cuatro o cinco invitados para llegar a 32 participantes. Serán ocho los descensos a los torneos regionales.

Lo aprobado y concreto es que el Federal B y el Federal C le darán paso a los Regionales, bajo el argumento de jerarquización de las ligas locales y ahorro en los gastos de traslados. Aunque la medida afectaría a distintos clubes y a unos 3.000 trabajadores entre jugadores, árbitros y cuerpos técnicos.