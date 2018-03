Sampaoli: "la lista para el Mundial está definida en un 80 por ciento"

Jorge Sampaoli, director técnico del seleccionado argentino de fútbol, afirmó hoy que el objetivo de los amistosos ante Italia y España, que se jugarán el 23 y 27 de marzo próximos en Manchester y Madrid, respectivamente, es "encontrar sociedades futbolísticas" de cara al Mundial Rusia 2018; aclaró que esos partidos "no son definitorios para nadie" y admitió que "la lista definitiva" de jugadores para el torneo ecuménico la tiene "definida en un 80 por ciento".

"Estos son dos partidos de semifinales de Copa del Mundo. Italia está en un proceso de renovación y España nos aventaja desde lo futbolístico porque es un equipo afianzado. Nosotros no encaramos estos amistosos con el objetivo de ganarlos, sino con la idea de encontrar sociedades de cara al futuro", explicó Sampaoli.

"Algunos jugadores están y otros no.No estar hoy no los aleja del Mundial. Estos partidos no son definitorios para nadie. Queremos establecer algunas conexiones", reiteró en el marco de la conferencia de prensa que brindó en el predio de Ezeiza y donde dio la lista de 22 jugadores que juegan en el exterior para los partidos con Italia y España y en la que aún faltan los que actúan en el fútbol local.

Esta nómina, que no superará los 25 futbolistas, precederá a la definitiva de 23 que dará a conocer el entrenador argentino el 1 de mayo para el Mundial de Rusia.

Los citados fueron los siguientes: Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Wilfredo Caballero (arqueros); Federico Fazio, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Eduardo Salvio (defensores); Leandro Paredes, Javier Mascherano, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Lucas Biglia y Ángel Di María (volantes) y Lionel Messi, Sergio Agüero, Diego Perotti y Gonzalo Higuaín (delanteros).

En la reserva estarán Paulo Dybala, Mauro Icardi, Alejandro Gómez, Emanuel Mammana y Ángel Correa. "Son jugadores que tenemos bien evaluados, pero que no están en su mejor momento. En caso de lesión pueden ser convocados", agregó.