River se trajo valioso punto de su visita a Flamengo

Por la primera fecha del Grupo 4 de la Copa Libertadores, River empató 2 a 2 en su visita a Flamengo, en Río de Janeiro, y pudo mostrar otra faceta, en un intento por dejar atrás su mala racha futbolística.

Henrique Dourado, de penal, y Éverton anotaron para el equipo local, mientras que Rodrigo Mora había logrado el momentáneo empate al comienzo del segundo tiempo, y sobre el cierre igualó Camilo Mayada.

En el arranque del partido los dos equipos eligieron medirse y no arriesgar más de la cuenta. River fue un prolijo 4-4-2, con el uruguayo De la Cruz como mediocampista por izquierda, cerrando la línea que armaban Enzo Pérez, en la derecha y Ponzio-Zuculini en el centro.

Estaba clara la premisa de los de Marcelo Gallardo: construir de atrás hacia adelante, con paciencia. Y apostar a ataques con combinaciones largas, muchos pases para llegar hasta el arco rival y tratar de conectar con Mora o Pratto.

Y en ese contexto de ritmo cansino y tácticas cerradas, Flamengo tampoco lograba escaparle al libreto y generar peligro. River evitó los huecos para que pudiera aprovechar Diego, el enganche del local, e iniciar un ataque prolijo. Pero no podía romper líneas hacia adelante.

A los 40 minutos, una pelota parada del local y un centro bombeado que parecía no llevar peligro derivó en un error del árbitro peruano Michael Espinoza quien debió haber cobrado penal para Flamengo tras un cabezazo al medio de Réver que pegó en la mano de Zuculini.

Con el comienzo del segundo tiempo llegaron los goles.

Henrique Dourado, de penal, marcó para los locales a los 8 minutos y dos minutos más tarde Mora marcó el empate. Los goles abrieron el partido y animaron a los equipos a buscar el área contraria. Sobre los 20, Éverton golpeó de nuevo para el Flamengo, que pareció que tenía las herramientas para llevarse el partido.

Pero a cinco minutos para el final, apareció el ingresante Mayada con un potente disparo desde fuera del área para marcar la igualdad y darle aire a los conducidos por el Muñeco Gallardo de cara a su presente futbolístico.

El Rojo se mide con Deportivo Lara

Luego de consagrarse en la Copa Sudamericana y caer en la Recopa frente al Gremio de Porto Alegre, Independiente regresa a la Copa Libertadores y se medirá como visitante frente a los venezolanos de Deportivo Lara.

El encuentro se disputará hoy a las 19.15 (hora argentina), en el estadio Metropolitano de Lara, de Cabudare, con el arbitraje del peruano Diego Haro y la transmisión de Fox Sports.