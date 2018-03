Guillermo Farré es duda en Sarmiento, para el cotejo del sábado ante Brown de Adrogué

Ayer por la tarde, con un ensayo futbolístico realizado en la cancha Nº 2 de la Ciudad Deportiva de avenida Arias y 17 de Agosto, el plantel profesional del Club Atlético Sarmiento de Junín comenzó a preparar el partido del próximo sábado ante Brown de Adrogué, cotejo que librará como visitante y en el que el CAS tratará de seguir con su buen presente en el campeonato de la Primera "B" Nacional.

Un "dolor de cabeza" le planteó al entrenador Iván Delfino el problema físico del experimentado volante central Guillermo Farré, quien no participó del trabajo futbolístico y en su lugar estuvo Javier "Gallo" Capelli, en tanto que en el centro de la zaga se movió Matías Sarulyte, variantes que podrían confirmarse si el jugador de Colón (Farré) no se recupera.

Los titulares en la práctica de fútbol de la víspera fueron Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Matías Sarulyte, Lucas Landa y Ramiro Arias; Ignacio Andrés Cacheiro (Patricio Vidal), Nahuel Estévez, Javier Capelli (Juan Caviglia) y Gonzalo Bazán (Gabriel Sanabria); Nicolás Miracco (Joaquín Antonio Boghossian Lorenzo) y Lucas Passerini.

El encuentro sabatino, previsto para la hora 17, va a ser arbitrado por Ramiro López y forma parte de la décima séptima fecha del principal certamen de ascenso afista.

En ese match, el "Verde" tratará de seguir con su buena racha, que le permitió ganar los últimos tres partidos (ante Agropecuario de Carlos Casares, Flandria y Guillermo Brown de Puerto Madryn) que disputó y seguir sumando puntos a los 13 de 15 que sumó en las últimas cinco fechas, tras golear a Instituto en la última del año pasado y empatar como huésped ante Juventud Unida de Gualeguaychú, en el restante match librado en el "dorado" febrero de los verdolagas.

Con ello, los dirigidos por Delfino han subido mucho en la tabla de posiciones, están en zona de los equipos que irán al Reducido para luchar por el segundo ascenso y esperan muy confiados las nueve fechas que faltan.

En ellas, tras la visita a Brown de Adrogué, será local ante Ferro (el sábado 10 desde la hora 19), luego visitante frente a Independiente Rivadavia; local con Aldosivi; huésped de All Boys; recibirá en la 22ª a Mitre de Santiago del Estero; visitará a Deportivo Morón (en la 23ª), será local ante el por ahora líder, Atlético Rafaela y cerrará el torneo visitando a Boca Unidos de Corrientes.

La programación

El programa completa de la 17ª fecha de la Primera "B" Nacional con días, horarios y árbitros, es la siguiente:

Sábado 3: A las 17, Flandria-Gimnasia y Esgrima de Jujuy (con arbitraje de Pablo Díaz); Brown (A)-Sarmiento de Junín (Ramiro López) y All Boys-Deportivo Morón (televisado, con Pablo Dóvalo como juez).

A las 19: Almagro-Santamarina (Sebastián Bresba); 19.30: San Martín de Tucumán-Nueva Chicago (Héctor Paletta); 19.35: (TV) Aldosivi- Atlético de. Rafaela (Pablo Echavarría); y a las 20: Instituto-Estudiantes de San Luis (Nazareno Araza).

Domingo 4: A las 17: Brown de Puerto Madryn- Villa Dálmine (Diego Ceballos) y Juventud Unida (Gualeguaychú)- Deportivo Riestra (Alejandro Castro).

A las 20: Agropecuario de Carlos Casares-Los Andes (Jonathan Correa).

Lunes 5: A las 20, Ferro Carril Oeste-Quilmes (Gerardo Méndez Cedro).

Martes 6: Desde las 21.30: Independiente Rivadavia-Boca Unidos (con arbitraje de Sebastián Ranciglio).