Libertadores: River debuta en medio de la crisis

River, que atraviesa una crisis futbolística, debutará en la Copa Libertadores de América contra Flamengo de Brasil, en Río de Janeiro, en un encuentro válido por el Grupo 4 de la edición 2018.

El encuentro se jugará desde las 21.45 en el estadio de Botafogo, a puertas cerradas, con el arbitraje del peruano Michael Espinoza y televisación a cargo de Fox Sports.

El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa por un mal momento que se evidencia en la Superliga, donde viene de perder como visitante ante Vélez por la fecha 17, reúne 19 unidades y está muy lejos, a 24 puntos del líder Boca Juniors (43), con el riesgo de no clasificarse a las copas internacionales de la próxima temporada.

Para este encuentro, Gallardo no podrá contar con Gonzalo Martínez ni con Ariel Rojas, ambos lesionados, y tampoco con Ignacio Fernández, aunque “Nacho” no venía jugando de titular, quien debe cumplir su suspensión tras haber sido expulsado en la pasada edición de la Libertadores ante Lanús en semifinales.

Pese a la ausencia de indicios, existen 13 nombres viables para once lugares. Los interrogantes pasan por la presencia de Camilo Mayada o Gonzalo Montiel en el sector derecho y la conformación de las demás líneas.

Leonardo Ponzio es número puesto para ser el principal volante central, aunque los acompañantes pueden variar según la idea que tenga el Muñeco. Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero también se perfilan como parte del equipo inicial, mientras que tampoco sería descabellado pensar en Bruno Zuculini con el propósito de fortalecer la contención.

Rodrigo Mora es otra alternativa, sin descartar su presencia fuera del ataque, unos metros atrás. Ignacio Scocco es una fija, en tanto que Lucas Pratto dependerá de la evaluación que haga el cuerpo técnico, habida cuenta que disputó los 90 minutos contra Vélez, realizando un desgaste enorme frente a los defensores rivales. ¿Los nombres fijos? Franco Armani, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Marcelo Saracchi, el mencionado Ponzio y Scocco, teniendo en cuenta que el resto dependerá de los análisis previos que lleven a cabo Marcelo Gallardo y sus colaboradores, tomando las actuaciones recientes y el diseño táctico a emplear en tierras cariocas.