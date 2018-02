Delfino busca el once ideal en Sarmiento

El plantel de Sarmiento se sigue preparando para una nueva final. En un contexto positivo, de muy buen clima, el grupo de futbolistas se volvió a entrenar ayer por la mañana en el predio de Ciudad Deportiva; mientras que hoy comenzarán los ensayos de fútbol que irán definiendo el equipo titular para el compromiso del sábado, cuando el conjunto de nuestra ciudad visite a Brown de Adrogué, a partir de las 17, por la fecha 17 del Torneo de la B Nacional, en un encuentro que será arbitrado por Ramiro López.

Se sabe que Sarmiento viene en levantada. Ganó los últimos tres partidos con mucha autoridad y el sábado visitará a los de Adrogué con la intensión de ampliar esa buena racha.

Entre los cambios que sufrirá el equipo titular se sabe que el volante Fermín Antonini será baja como consecuencia de la lesión que sufrió en los ligamentos cruzados de su pierna izquierda. Al mismo tiempo, entre las variantes, se esperan los regresos del volante Gonzalo Bazán y del delantero Nicolás Miracco, ambos ya recuperados de las dolencias que los marginaron del último encuentro.

En definitiva, entre las posibilidades, Sarmiento podría alinear a Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnieir, Javier Capelli, Lucas landa y Ramiro Arias; Ignacio Cacheiro, Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; Nicolás Miracco y Lucas Passerini.

El Verde de Iván Delfino viene subiendo en la tabla de posiciones, está en zona de reducido y en base a goles y victorias viene alimentando en sus hinchas el sueño del ascenso.

Las nueve fechas que le quedan a Sarmiento son las siguientes: de visitante frente a Brown de Adrogué (17), local ante Ferro (18), visitante frente a Independiente Rivadavia (19), local ante Aldosivi (20), visitante de All Boys (21), recibe a Mitre de Santiago del Estero (22), visita a Deportivo Morón (23), Local ante Rafaela (24) y en la última fecha (25) será visitante frente a Boca Unidos de Corrientes.

El mal momento para Brown de Adrogué

El Torneo Nacional B no da respiro y Brown de Adrogué lo sufrió. En su última presentación mostró una mala imagen en el sur, abandonó los lugares del Reducido y el “Cervecero” le cortó una racha de dos victorias al hilo.

Los primeros minutos del encuentro encontraron al “Tricolor” como claro dominador de trámite. Con buenas producciones de Gómez y Nieto, pusieron en aprietos a la defensa local. Bordacahar y Servetto insinuaron con algunas situaciones y Oroná junto a Vázquez se habían adueñado del mediocampo.

Quilmes logró pasar esos 10 iniciales y se hizo amo y señor del partido. Descubrió que la clave estaba por la banda izquierda de Brown. Lemmo la pasó mal. Con triangulaciones en ese sector, atacaron y consiguieron la ventaja.

A los 18, Strada colocó un centro rasante al medio de área y Torres sólo tuvo que definir de frente al arco con la cara interna a la derecha de Ríos. Pese al buen arranque de la visita, el “Cervecero” ponía justicia en el marcador.

Los de Adrogué no lograron volver a ser los mismos y no se recuperaron del duro golpe. Quilmes dominó como quiso y rápidamente demostró por qué lo estaba ganando. Tras un centro primer palo, Larrea le cabeceó casi en las manos al arquero de Brown y estampó el 2-0 con el que se fueron a descanso.

Pablo Vicó movió el banco en el segundo tiempo. Mandó a Fabro y Garate, pero no pudo dar vuelta la situación. Hilvanó jugadas de riesgo que la defensa desactivó y hasta le ahogaron el grito de gol a Bordacahar salvando la pelota en la línea.

Los de Mario Sciacqua terminaron de liquidar el pleito a los 40 minutos de la última parte. Encontraron la tranquilidad en los pies de Strada, que recibió un centro pasado y sentenció al “Laucha” Ríos, que nada pudo hacer para evitar el 3-0 con que se fue el encuentro.

En definitiva, el “Tricolor” dejó pasar una oportunidad, que tal, no se le vuelva a presentar. En la fecha que los tres primeros no sumaron de a tres y que tenía la chance de subirse al podio, también tambaleó. Como consecuencia, se desprendió del lote que hoy estaría clasificando al Reducido. Se ubica en la decimoprimera posición con 22 unidades, a 1 del octogonal.

Todos los detalles de la fecha 17

El partido que jugarán el escolta de la B Nacional de fútbol, Aldosivi, y el puntero Atlético de Rafaela, el sábado a las 19.35 en Mar del Plata, será arbitrado por Pablo Echavarría, en el marco de la 17ma. fecha de ese torneo.

Rafaela lidera la tabla con 29 puntos en 16 presentaciones, mientras que los marplatenses tienen 27 unidades en 15 partidos.

Echavarría viene de cometer un grosero error en el partido del sábado pasado entre Atlético Tucumán y Tigre por la Superliga, cuando anuló por posición adelantada inexistente un gol lícito del "Matador".

El programa completo de la B Nacional con días, horarios y árbitros es el siguiente:

Sábado 3

17.00: Flandria- Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Pablo Díaz) y a la misma hora juegan Brown (Adrogué)- Sarmiento de Junín (Ramiro López); 17.05: (TV): All Boys- Deportivo Morón (Pablo Dóvalo); 19.00: Almagro- Santamarina (Sebastián Bresba); 19.30: San Martín de Tucumán- Nueva Chicago (Héctor Paletta); 19.35: (TV) Aldosivi- Atlético de. Rafaela (Pablo Echavarría); y a las 20.00: Instituto- Estudiantes de San Luis (Nazareno Araza).

Domingo 4

17.00: Brown de Puerto Madryn- Villa Dálmine (Diego Ceballos) y Juventud Unida (Gualeguaychú)- Deportivo Riestra (Alejandro Castro); y a las 20.00: Agropecuario- Los Andes (Jonathan Correa).

Lunes 5

20.00: Ferro Carril Oeste- Quilmes (Gerardo Méndez Cedro).

Martes 6

21.30: Independiente Rivadavia- Boca Unidos (Sebastián Ranciglio).