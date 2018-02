San Lorenzo perdió en La Plata y no pudo acercarse al líder Boca

El Ciclón dejó escapar anoche su chance de acercarse al líder y continúa a doce puntos de la cima. En el cierre de la 17ª fecha, Gimnasia lo venció por 1 a 0 con gol de Facundo Pereyra a los 9 minutos del segundo tiempo.

El elenco de Claudio Biaggio puede ganar (como lo hizo ante Newell's), empatar (como sucedió contra Boca) o perder (como pasó frente a la T). El Ciclón alterna resultados y es lógico porque no ofrece garantías.

Anoche, en el choque con Gimnasia, no fue la excepción. En defensa vaciló más de lo habitual; y el ataque quedó aislado en varios segmentos del encuentro. En La Plata, el visitante no exhibió un funcionamiento ensamblado y dependió en demasía de las apariciones de Fernando Belluschi.

El enlace, justamente, fue el jugador más valioso que tuvo San Lorenzo en el primer tiempo. De sus pies se originaron dos de las tres acciones de ofensiva de real riesgo para su adversario. Más allá de sus deficiencias, en el primer capítulo Gimnasia casi no lo inquietó; la más clara, un cabezazo de Manuel Guanini tras un córner desde la izquierda.

En el complemento la historia empeoró. Los titubeos continuaron e incluso se agravaron. A los diez minutos combinó dos errores groseros y eso derivó en el gol del Lobo. Angeleri lo perdió a Brahian Alemán por la banda derecha y Marcos Senesi no controló a Facundo Pereyra que con un fuerte remate abrió el marcador.

Luego, la impotencia predominó en el Ciclón. Gimnasia, con el correr de los minutos, se agrandó. La defensa local se robusteció, los volantes anularon al mediocampo rival (Belluschi se desinfló) y de esta manera los atacantes visitantes se amontonaron arriba sin conexión con el medio campo.

La expulsión de Paulo Díaz, sobre el cierre, sintetizó la noche de San Lorenzo y volvió a despertar la polémica sobre los arbitrajes. Ahora sólo le espera rescatar los tres puntos en el postergado ante Independiente para tratar de acercarse a Boca.