Una lesión de Tevez preocupa en la previa del debut en la Libertadores

Boca Juniors volvió al trabajo este lunes en Casa Amarilla, luego de la victoria ante San Martín de San Juan que lo consolidó aún más como líder absoluto de la Superliga. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el plantel conducido por Guillermo Barros Schelotto ya que Carlos Tevez se mantuvo al margen de las tareas por una lesión que preocupa de cara al debut del "Xeneize" en la Copa Libertadores.

"El Apache" se presentó al entrenamiento con una férula para inmovilizar su hombro izquierdo. El jugador sufrió un fuerte golpe desde atrás durante el partido ante los sanjuaninos, lo que le causó una contractura en la zona del brazo y la espalda.

Aunque pudo completar el encuentro, el dolor se intensificó durante la noche y el cuerpo médico decidió que lo mejor era que no participara de los trabajos con sus compañeros por precaución.

El futbolista se quedó sentado a un costado junto a Darío Benedetto, quien continúa la recuperación de su lesión en la rodilla.

Se espera que la lesión no le impida a Tevez estar presente en el partido que marcará el debut de Boca en la edición 2018 de la Copa Libertadores, que será el jueves a las 21:30 ante Alianza Lima en Perú. El delantero viajará con el plantel, será titular y, en caso de que persista el dolor en el hombro, no se descarta que juegue infiltrado.

Tevez atraviesa un gran momento desde su vuelta al "Xeneize". El domingo convirtió uno de los goles en el triunfo por 4-2 ante San Martín en la Bombonera. Ya venía de marcar también en la fecha anterior, en la victoria ante Banfield. A pesar de la lesión en el hombro, se prepara con todo para el comienzo de la participación de su equipo en el Grupo 8 de la Copa Libertadores, que es el gran objetivo de la temporada.