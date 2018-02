Fernando Gago, cada vez más cerca del alta médica

Otro ladrillo más en la pared para Fernando Gago: el mediocampista, de 31 años, continúa con su puesta a punto tras la rotura del ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral de su rodilla derecha que sufrió con la camiseta de la selección. La semana próxima recibiría el alta médica y comenzaría la cuenta regresiva para volver a calzarse la casaca de Boca.

La semana pasada había retomado el contacto con la pelota. Y en la jornada de ayer, mientras sus compañeros se entrenaban pensando en el partido ante San Martín de San Juan, por la fecha 17 de la Superliga, el ex Real Madrid se dedicó a reforzar los ejercicios con pelota, a apenas cuatro meses y medio del día de su lesión en el duelo de Eliminatorias frente a Perú, en La Bombonera.

Más allá de la marcha firme hacia su recuperación, la otra buena noticia para Gago es que Guillermo Barros Schelotto tiene decidido incluirlo en la lista de la Copa Libertadores, en cuya competencia Boca debutará el 1 de marzo ante Alianza Lima en Perú.

El volante central no estará apto para dicha fecha, pero su deseo es poder encontrarse apto para al menos ir al banco frente a River en la Supercopa Argentina, que se jugará en Mendoza el 14 de marzo. Allí seguramente viajará, aunque sea como respaldo moral y voz experimentada.

La titularidad, si todo continúa sobre rieles, llegaría para abril. “Hay que tener en cuenta que no tenemos a Pablo Pérez, Fernando Gago y Darío Benedetto. En los resultados lo manejamos bien, pero en el juego se sienten las ausencias”, declaró el técnico Barros Schelotto, marcando la relevancia que el mediocampista tiene en su esquema. Ya falta menos para que su pase filoso vuelva a ser parte de la estructura del Xeneize.