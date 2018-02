Gallardo cambia: dos regresos y dos sorpresas en la formación

El arbitraje de Jorge Baliño fue polémico, pero el resultado quedó puesto: 2-2 con Godoy Cruz en el Monumental. River no encuentra su mejor versión y continúa lejos de la zona de clasificación para las copas internacionales en la Superliga. Marcelo Gallardo intenta hallar respuestas y, para visitar el sábado a Vélez, habría cuatro modificaciones entre los titulares.

Ignacio Scocco y Enzo Pérez, dos fijas en el once inicial, se ausentaron por lesión y suspensión -respectivamente- ante el Tomba pero estarían presentes en Liniers para enfrentar al Fortín. Pero esas dos variantes lógicas no serían las únicas que plantearía el Muñeco, según lo que exhibió durante la jornada matutina en el predio de Ezeiza.

En la última línea, los laterales Gonzalo Montiel y Marcelo Saracchi le abrirían paso al uruguayo Camilo Mayada y Milton Casco. Cabe mencionar que los otros apuntados para salir del equipo son el colombiano Juan Fernando Quintero y el charrúa Rodrigo Mora.

El Millonario comparte el 18º lugar de la tabla junto a Banfield, se ubica a seis puntos de la entrada a la Sudamericana y a ocho de la Libertadores, con una pila de rivales en medio.

Gallardo piensa en remontar en el ámbito doméstico, pero no pierde de vista el estreno por la Copa ante el Flamengo en Brasil. Luego del compromiso ante Vélez por la fecha 17 del campeonato local, los riverplatenses viajarán a Río de Janeiro para el debut en el grupo 4 del miércoles 28 de febrero.

De corrido, los nombres que usaron la pechera titular ayer a la mañana fueron: Franco Armani; Camilo Mayada, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Lucas Pratto.