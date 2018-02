Ensayo con ausencias

El plantel profesional de Sarmiento se entrenó ayer por la tarde en el Estadio "Eva Perón", donde realizó el primer ensayo de fútbol de la semana, previo al encuentro de este viernes, a las 21, cuando el equipo de Iván Delfino reciba a Guillermo Brown de Puerto Madryn para afrontar el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Campeonato de la B Nacional.

En la práctica de ayer hubo ausencias importantes entre los titulares. No formaron parte del ensayo el defensor Ramiro Arias, el volante Gonzalo Bazán y el delantero Nicolás Miracco; los tres por padecer distintas lesiones.



Según el parte médico, Arias sufre una sobrecarga muscular en el posterior de su pierna derecha; Bazán tiene una molestia en el cuádriceps derecho; mientras que Miracco tiene un fuerte dolor en uno de sus tobillos. Para los tres casos el cuerpo médico es optimista y por eso creen que llegarían en perfectas condiciones para el choque del viernes.

En el entrenamiento de ayer, los titulares formaron con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Facundo Castet; Nahuel Estévez, Fermín Antonini, Guillermo Farré e Ignacio Cacheiro; Patricio Vidal y Lucas Passerini.

Hoy por la tarde el plantel volverá a realizar una práctica de fútbol, donde se conocerán más detalles sobre la evolución de los tres lesionados, como así del probable once titular que recibirá a los de Madryn.

La fecha 16, que arrancará el viernes a las 21 con el choque entre el Verde y Brown (PM), continuará el sábado con los siguientes partidos: 17.00: Los Andes vs. Juv. Unida (G) y Dep. Morón vs. Aldosivi, 18.00: Estudiantes (SL) vs. Almagro, 19.00: Villa Dálmine vs. Flandria y 19.05: Atl Rafaela vs. Ind Rivadavia (TyC Sports).

El domingo juegan, a las 19.00: Boca Unidos vs. Ferro y a las 22.00: Mitre (SdE) vs. All Boys. La fecha se cerrará el lunes, con cuatro partidos, a las 17.00: Riestra vs. Instituto, 20.00: Quilmes vs. Brown (A), 20.30: Santamarina vs. San Martín (T) y 21.30: Gimnasia (J) vs. Agropecuario. Libre: Nueva Chicago.





Se debatirá la restructuración del torneo

Un proyecto para reestructurar el sistema de competencia de la Primera B Nacional será debatido en los próximos días por los dirigentes de la divisional, y aunque algunas versiones aseguran que los cambios están decididos, el vicepresidente tercero de la AFA, Guillermo Raed, aclaró que "no hay nada confirmado todavía".

"La próxima semana, los representantes de la mesa de la B Nacional se reunirán con el presidente de la AFA, Claudio Tapia para tratar el tema", comentó Raed al ser consultado por el diario La Gaceta de Tucumán.

El dirigente explicó que la reestructuración que se impulsa tiene como objetivo "achicar los costos para los clubes de la categoría" y adelantó que en caso de concretarse "habría un nuevo contrato de televisión y se buscarían sponsors para que los clubes tengan mayores ingresos".

Según trascendió, la idea, avalada por los clubes de Buenos Aires pero rechazada por los equipos provinciales, es armar dos zonas de 20 equipos con los del interior por un lado (se llamaría Primera A Nacional) y los de Buenos Aires por el otro (Primera A Metropolitana), un esquema que ya se utilizó entre 1996 y 2001, sin los resultados esperados.

En cada zona, los equipos jugarían todos contra todos a partidos de ida y vuelta y el equipo que termine primero en cada grupo logrará el ascenso a Primera División.

Actualmente, la B Nacional tiene 13 representantes del interior y 12 de Buenos Aires, por lo que para llegar al número estipulado ascenderían siete del Federal A y ocho de la B Metropolitana.

Las entidades denominadas, directamente afiliadas, impulsan el cambio, con el aval de Tapia, ya que no quieren seguir viajando al interior del país por considerar que económicamente no les conviene y están en desventaja con sus rivales, que en algunos casos cuentan con el apoyo de los gobiernos locales.

La reforma también apunta a modificar el Federal A y unificar la competencia de lo que actualmente es el Federal B y el C, donde compiten los equipos que están bajo la órbita del Consejo Federal.