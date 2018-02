Horacio Elizondo sostuvo que la del fin de semana fue una fecha crítica

Horacio Elizondo, Director Nacional de Arbitraje, fue muy crítico con el nivel de los jueces durante el fin de semana, en especial por el arbitraje de Baliño en River-Godoy Cruz. Además de asumir la responsabilidad, apoyó la inclusión del VAR y se refirió a los cánticos contra Mauricio Macri, presidente de la Nación.

Mal arbitraje

“En la jugada de Pratto, indudablemente, el árbitro no llega a tener un buen ángulo visual. Hay un error de interpretación en la jugada del pase al arquero. Es la que más bronca me da. Ya lo hablaré con Jorge en su momento y me contará qué es lo que apreció”.

“Nos llamó poderosamente la atención la decisión (sobre la jugada del tiro libre indirecto). Ya le hicimos una devolución (a través de Angel Sánchez) a Jorge sobre el partido. Ya hablaremos en otro plano sobre lo que sintió”.

“Me preocupó más lo de Jorge Baliño que lo de Silvio Trucco (en San Lorenzo-Boca)”.



Bajo nivel del arbitraje

“Estamos altamente preocupados por el rendimiento que tuvimos este fin de semana. Esta fecha fue crítica”.

“Indudablemente, hemos cometido muchos errores en varios partidos. Perdimos el viernes, el sábado y el domingo”.

“Esta fecha fue un llamado de atención para todos. Tenemos que doblegar los esfuerzos. Estamos atravesando un mal momento, las cosas no están saliendo como nosotros creemos que tienen que salir”.

Contra Macri

“Se juega con las declaraciones desde un punto de vista político. Los árbitros no tenemos que entrar por ese lugar. Hay que abstenerse y tratar de hacer lo mejor. Necesitás estar enfocado”.

“En todas las épocas siempre hubo algo que se decía. Tanto en el arbitraje de Trucco en San Lorenzo-Boca, como en el de Baliño en River-Godoy Cruz, el máximo responsable soy yo. El que puso en esos sorteos a los árbitros soy yo. No me junto en la quinta de Macri a ver qué árbitro tenemos que poner o sacar”.

“Que no piensen que hay algo más allá, que hay una mano o una voz”.



Apoyo al VAR

“Muchas veces nos dejamos guiar por la cámara. Así se hace muy fácil. Si ese va a ser el nivel de tolerancia o exigencia, muchas jugadas se podrían resolver con el VAR”.

“El VAR es entrenamiento, práctica, hacerse responsable. Habrá árbitros para estar dentro del campo y otros no. Creo que el VAR bien empleado es una solución”.

“El VAR es un proyecto que tiene que ver con la Superliga, del que Mariano Elizondo ya se ha manifestado para la próxima temporada. Tenemos que estar completamente seguros para ejecutarlo. Para un partido tan decisivo (por la final Boca-River) corrés riesgo, pasó con Lanús- River”.

“Yo estuve en dos capacitaciones y te das cuenta de que hay árbitros que tienen mucho más rendimiento o están más aggiornados a la tecnología y lo hacen con mayor fluidez. Y quizás esos no son los de mejor nivel”.