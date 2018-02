El ex Boca, José Basualdo, dijo que “Gallardo debería callarse la boca”

En lugar de bajar la polémica, José Basualdo tiró con todo contra Marcelo Gallardo y sus quejas sobre el arbitraje. “Gallardo ya no sabe qué decir del problema que tiene con el equipo y quiere derivar lo mal que la está pasando hacia otra gente”, comenzó el Pepe.

Pero no sólo eso, el ex volante de Boca fue duro, igual que cuando era futbolista, y siguió con munición pesada. “La otra vez no quería el VAR, ahora quiere el VAR, el campo de juego, los árbitros, ahora sale contra el Presidente de la Nación, ya no sabe qué hacer”, dijo en conversación con Boca de Selección (AM 770).

El DT de River no fue el único que ligó un palo, Basualdo también criticó el arbitraje: “Los árbitros son malos. Tienen errores como cualquiera, son humanos y pueden equivocarse, tienen segundos para decidir. A veces tiran a favor tuyo, a veces en contra, están en un ambiente muy complicado”.

Y una vez más volvió contra el DT del Millo: “Gallardo debería callarse la boca, tratar de preocuparse por qué pierde los partidos y está a 21 puntos de Boca”. También analizó el rendimiento del equipo de Núñez. “River daba lástima (el domingo), debería preocuparse más por eso y no buscar cosas externas”, picaneó.