Guillermo Barros Schelotto visitó al presidente Mauricio Macri

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió ayer al mediodía al entrenador de Boca Guillermo Barros Schelotto en la Casa Rosada. No es la primera vez que el ex futbolista realiza este tipo de visitas, ya que se conocen desde la época en la que ambos compartían el club de la ribera.

Según informó la Agencia NA, el director técnico ingresó poco después de las 13 para llevar a cabo una reunión fuera de agenda. Subió por las escaleras y se dirigió directamente al sector de Presidencia, ubicado en el primer piso de la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina.

El DT evitó tener contacto con la prensa acreditada que habitualmente cubre los eventos allí; tampoco brindó detalles sobre los motivos que lo acercaron hasta el lugar. Lo cierto es que existe una relación de afecto mutuo entre ambos y no es la primera vez que se encuentran en el despacho presidencial.

Tras el cónclave, el ex delantero se retiró por la puerta lateral, sin hacer declaraciones.

Boca jugó el domingo en el último turno contra Banfield y logró un triunfo en esta 16ª fecha de la Superliga, que lo ayudó a estirar la ventaja como líder. Sin embargo, la información de la presencia del Mellizo en Balcarce 50 rápidamente se viralizó por las redes sociales a raíz de las referencias para el Presidente que realizaron los hinchas de River en el Monumental, luego del polémico arbitraje de Jorge Baliño.