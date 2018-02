Boca venció a Banfield y toma más distancia en la punta

Boca consiguió el objetivo y se llevó, sin mostrar mucho, una victoria frente a un Banfield plagado de suplentes (en la semana se juega la clasificación a los grupos de la Copa Libertadores en Montevideo frente a Nacional) para mantener la distancia con sus perseguidores, para luego pensar en la Copa Libertadores con más tranquilidad. Se impuso 1 a 0 casi “desde el vestuario”.

El conjunto Xeneize tardó tan sólo dos minutos en sacar ventaja ante el piberío que puso Julio Falcioni (17 de los 18 concentrados son surgidos en las Inferiores). Carlos Tevez, jugando como 9 de área, ganó de cabeza en el primer palo tras un centro de Pavón y se la cruzó al arquero. Fue la primera jugada de peligro del encuentro.

Con la ventaja temprana la lógica indicaría que, ante un equipo sin rodaje y con muchos juveniles, Boca manejaría los tiempos y no dejaría que merodeen su área. Pero lejos estuvo el primer tiempo de tener esa resolución y Banfield molestó, peleó, se animó y atacó como pudo. Y lo hizo bien.

A los 17' Luciano Gómez le ganó el mano a mano a Frank Fabra, centró para Agustín Fontana que ensayó una media vuelta perfecta con la marca de Goltz y la pelota se fue apenas afuera. Fue la más complicada, pero igualmente la actitud del equipo local fue sorprendente y jugó de igual a igual con el puntero del campeonato. Tanto así, que tuvo más situaciones. Otra de peligro para el arco de Agustín Rossi fue a los 37'. Alexis Maldonado cabeceó -en soledad- la pelota tras un córner y la misma se fue apenas afuera.

La segunda etapa comenzó como se había ido la primera. Banfield se animaba y Boca no hallaba el juego claro para estirar la ventaja. Pero pasados los 10 minutos el equipo de Guillermo Barros Schelotto tuvo dos claras. A los 12' Wilmar Barrios cabeceó un córner ejecutado por Cardona, el arquero Facundo Altamirano no la pudo sostener y Tevez casi la empuja. A los 15' Reynoso clarificó para Cardona, que de espaldas tocó a Tevez en el borde del área. Carlitos metió para la subida de Pavón, que cedió atrás para Nandez con el arco de frente y tras empujarla de derecha la pelota dio en el travesaño.

Poco más quedaba del partido, con un Boca que tras el gol del comienzo del partido sacó el pie del acelerador y nunca más mostró superioridad ante un Banfield que se le animó. Fue suficiente para llevarse los tres puntos y seguir como líder en total soledad.