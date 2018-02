“Destaco la buena rebeldía”

El entrenador de Sarmiento habló con la prensa al término de la victoria de su equipo, por 5 a 3, de visitante, frente a Flandria. El DT analizó un partido donde el triunfo posicionó al Verde en la pelea por el ascenso.

- ¿Cómo viviste el partido?

- Fue raro el partido. Creo que por momentos lo sufrimos con esos pelotazos largos e incluso así nos han hecho los goles. Arrancamos el segundo tiempo y creo que la primera fue nuestra con Estévez. Después sabíamos que ellos nos iban a complicar de esa forma y no pudimos resolverlo. Cuando parecía que todo estaba terminado el equipo tuvo esa rebeldía que siempre hablamos nosotros, lo pudimos revertir y eso es muy importante. No tuvimos el funcionamiento de los dos encuentros anteriores, pero creo que entendimos, fuimos más directos y lo pudimos ganar.

- Sirve mucho para lo anímico.

- Creo que sí, sobre todo porque en este tipo de torneos no hay mucho tiempo. Los jugadores tienen autoría y apenas entramos ya sabían cómo estaban las cosas. Cuando uno reconoce sus falencias, siempre es más fácil corregirlas, pero igualmente hay que hacer cinco goles. Han marcado los delanteros que es muy importante, tenemos que seguir peleándola y ahora a descansar para tratar de estar lo mejor posible en Junín y empezar a pensar en el próximo partido.

- Además hubo pelotas en el travesaño y dos goles anulados que también se cuentan.

- Sí, pero no valen. En definitiva creo que fue un equipo que cuando cometimos ese gol, se reveló y eso hoy en el fútbol vale más que el orden táctico y la estrategia, ya que es sumamente mérito de los jugadores.

- Son 10 puntos de los últimos 12, ¿eso es bueno, no?

- Sí, lógicamente. Nosotros no tenemos que desviarnos de lo que tenemos que hacer. No van a escuchar de nuestra parte que vamos a cambiar el mensaje o lo que se está diciendo porque si no sería doble discurso y los jugadores se confunden. Sí es importante ganar en esta cancha con este rival directo y esperemos avanzar en este camino para seguir reivindicando las cosas que el equipo hace bien y lógicamente corregir mucho más tranquilo lo que no se hizo tan bien.

- ¿Qué fue la molestia de Bazán?

- Se contracturó cuando remata la que da en el travesaño y el partido estaba muy intenso. Eso demuestra la inteligencia del jugador, más allá de que quiere estar, de que no estaba al 100 por ciento.

- ¿Cómo lo viste a Gabriel Sanabria?

- Entró bien y son partidos a los que está acostumbrado a jugarlos. Es un chico que siempre tiene un tiempo más y lógicamente que fue determinante en este partido. Viene trabajando, se sumó bien al grupo al igual que los otros chicos que les tocó entrar al partido, Nacho y Matías. Eso es importante para mantener un grupo competitivo, sobre todo con los partidos que quedan por delante que son importantes.

- ¿Cuál fue la intención de los tres cambios?

- Hubo mucho juego aéreo y no iba haber juego en el medio e iba a pasar de largo. Tenemos problemas con equipos que juegan con juego aéreo y fue una forma de contrarrestarlo. Destaco la buena rebeldía y eso es importante.