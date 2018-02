Boca visita a un Banfield repleto de suplentes

Boca Juniors (37 puntos), sólido líder de la Superliga de fútbol de Primera División, buscará ampliar mañana la diferencia que sostiene desde la cima, cuando enfrente como visitante a Banfield, que se alineará con mayoría de suplentes, en uno de los cotejos más atractivos de la decimosexta fecha.

En el equipo del DT Guillermo Barros Schelotto se producirá el debut desde el minuto inicial del volante ofensivo Emmanuel ‘Bebelo’ Reynoso, refuerzo llegado desde Talleres de Córdoba.

El cordobés ingresará desde el arranque en lugar de Walter Bou, con lo que se provocará el adelantamiento a la posición de ‘9’ de Carlos Tevez, quien ya había hecho pública su postura de no jugar como centrodelantero.

“Necesitamos más jugadores de creación que delanteros. Y entonces, a partir del cambio de esquema, se daría el ingreso de (Emmanuel) Reynoso”, justificó el mellizo, a la hora de deslizar su predilección para que entre el ex Talleres y no Ramón Abila o el pibe Gonzalo Maroni.

Por el lado de Banfield, la apuesta del DT Julio César Falcioni es clara: el encuentro desquite de una de las llaves de clasificación de Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo, pautado para el martes en Uruguay, asoma como prioridad.

La decisión del entrenador del ‘Taladro’ consistirá en poner un elenco completamente alternativo para el choque en el Sola.

Con relación al once que viene de perder 0-1 con Talleres, el único cambio en el elenco ‘albiverde’ consistirá en el ingreso del juvenil Martín Payero por Franco Colela, en la mitad de la cancha.

A pesar de que -en un principio- las dos entidades habían acordado la posibilidad de que hubiera hinchas visitantes, la dirección de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) negó esa chance y los hinchas de Boca no acudirán al sur bonaerense.

En el historial general en Primera División se registran 91 enfrentamientos. Boca se impuso en 52 oportunidades; Banfield en 18 y se registraron 21 empates.

Formaciones

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Sosa y Bravo; Luciano Gómez, Nicolás Linares, Martín Payero y Lucero; Julián Carranza y Claudio Villagra. DT: Julio César Falcioni.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Emmanuel Reynoso; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cancha: Florencio Sola

Arbitro: Mauro Vigliano

Hora de inicio: 21.30

Trasmisión: TNT Premium.