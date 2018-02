Villagra deja el fútbol de lado para donar médula ósea

Cristian Villagra, futbolista de Atlético Tucumán, viajará en las próximas horas a Rosario para someterse a una cirugía de transplante de médula ósea para su hermano Gonzalo, quien sufre de asplasia medular.

El ex futbolista de Rosario Central y River explicó que “no lo pensé mucho. Me hicieron estudios a mí y a mis dos hermanos más, pero el único que podía era yo”.

“La operación va a durar siete u ocho horas y la muestra la tomarán de mi sangre”, dijo Villagra.

Hasta dentro de tres semanas al menos estará en recuperación.

“Mis compañeros me apoyaron, me felicitaron. Pero creo que cualquiera que esté en esa situación haría lo mismo. Me bancaron mucho en esta decisión”, contó el “Kity” Villagra.

Se espera que Villagra vuelva a jugar en los primeros días de marzo y pueda estar disponible para el cotejo contra Libertad de Paraguay, en el debut del club tucumano en la Copa Libertadores de América, torneo que el Decano jugará por segundo año consecutivo.