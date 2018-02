Centurión: “Pude agarrar la droga y el choreo, pero opté por el fútbol”

A sus 25 años, Ricardo Centurión suma clubes de renombre en su historial y también se dio el lujo de jugar en Europa. Fue clave en el Racing campeón de 2014, y en el último título de Boca. Tuvo su paso por el San Pablo de Brasil y también en el Genoa de Italia. Pero el volante que hoy está de regreso en Avellaneda y que hoy viernes será titular frente a Lanús, no se olvida de sus raíces.

“Yo también tuve la opción de agarrar la droga y el choreo, pero opté por el camino del deporte. Mi vieja estaba internada en un hotel doce horas para traer el pan a mi casa, yo no quería fallarle”, confesó Centurión.

Y siguió: “Villa Luján es muy importante para mí, nunca me voy a olvidar de donde salí, pero yo ya no puedo ir más. Hay muchas cosas en el barrio que no se ven, es un hueco del que si no salís, te vas perdiendo. Es mi lugar en el mundo, pero ya no puedo ir ni a tomar mate”.

Ricky tiene dos objetivos en mente para este 2018 que recién comienza: consolidarse como “un volante con gol” y bajar el perfil a todo lo que hace, algo que le costó en su paso por Boca. “No me arrepiento del pasado, pero me hubiese gustado mostrar otra imagen en mi vida personal”, aseguró.

Es que fueron precisamente los episodios extrafutbolísticos los que lo alejaron del Xeneize el año pasado.

El último fue una pelea en un boliche de Lanús, pero este se sumó a otra serie de escándalos previos que llevaron al presidente Daniel Angelici a poner punto final a su vínculo con el club.

Y esa marca que le quedó de su paso por Boca lo hace mantener la guardia alta: “Capaz que mañana salgo de acá, tengo un accidente y dicen que estaba borracho o saliendo de un boliche. Lo que me pase a mí lo van agrandar siempre, por eso trato de evitar todo, soy un apuntado”.

Qué dijo de Racing

“La mejor decisión fue volver al club”.

“Sabía que me iba a adaptar rápidamente, Racing es mi casa y lo siento así. Acá tengo mucha contención”.

“Diego Milito, Coudet y Víctor (Blanco) fueron piezas muy importantes para mi regreso, fueron días de negociaciones muy complicadas con perfil bajo”.

“Si resigné o no plata para venir me lo guardo para mí”.

“Racing hizo un gran esfuerzo para que yo pueda volver. Ahora me toca rendir adentro de la cancha”.