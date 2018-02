Qué dijo de Boca

“El que jugó en Boca sabe lo que se vive, yo las pasé ahí. Hay muchos partidarios que están esperando que falle alguno”.

“No entendí el mundo Boca o no lo quise ver. Contención también tenía, pero todos saben lo que vende”.

“Con Tevez no hablé más. Sí con Pavón, Benedetto, Gago y Pablo Pérez, con quienes tengo relación”.

“Guillermo (Barros Schelotto) significa mucho en mi carrera, estoy en deuda con él. Tengo debilidad por él, Gustavo y todo su cuerpo técnico”.

“Con Daniel (Angelici) es un tema terminado, las diferencias que hubo en su momento quedaron de lado, si nos vemos nos saludaremos”.

Qué dijo de sus raíces

“Perdí un amigo cuando yo estaba jugando en reserva, lo mataron en una pelea en el barrio en la madrugada de un sábado. Eso me cambió la vida”.

“Ya no soy el chico de Villa Luján, soy Centurión y en el barrio me ven como un signo peso. No quiero vivir más ahí, yo ya salí”.

“Uno estando ahí adentro quiere crecer, pero a veces la sociedad no te deja”.

“Gracias a Dios pude salir adelante y vivo de lo que me gusta”.