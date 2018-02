El Barcelona quiere fichar a un mediocampista brasileño

La directiva del FC Barcelona no se detiene, pese a haber contratado recientemente a Philippe Coutinho y Yerry Mina. Según afirman los medios locales, un contingente azulgrana viajará la próxima semana a Brasil para cerrar un acuerdo que podría rejuvenecer el mediocampo.

“El Barcelona viaja a Brasil por Arthur”, aseguraron, Gremio ya se reunió hasta en dos ocasiones con representantes del club español para hablar del mediocampista que supo ser el MVP de la última final de la Copa Libertadores.

Con el visto bueno del futbolista de 21 años, y de su agente Jorge Machado, sólo resta negociar con el club brasileño, quien tiene el 60% de los derechos económicos. El 40% restante se divide en dos partes iguales entre el inversor Celso Rigo y la familia del jugador, lo cual no representa un obstáculo de compra para el Barcelona.

La delegación que viajará a Porto Alegre estará encabezada por Andre Cury. En este tercer encuentro se estima que ambos clubes llegarían a un acuerdo para cerrar el fichaje. Arthur Melo tiene contrato hasta el 2021 y el club presidido por Josep Maria Bartomeu pretende hacerse con el jugador en enero del 2019, fecha que vería con buenos ojos Romildo Bolzan, presidente del Gremio.

“Hay negociaciones y también se han producido avances en algunos temas. Arthur seguirá con nosotros unos meses más, pero, insisto, de momento, no se ha cerrado la negociación”, remarcó Bolzan en una de sus últimas apariciones desde Buenos Aires.

El único problema que le representa al Barcelona la llegada de Arthur es que, con la llegada de Philippe Coutinho y Yerry Mina, ha llenado las plazas de extracomunitarios. Sin embargo, el club catalán estima que el ex jugador del Liverpool pueda obtener la nacionalidad portuguesa, por su mujer, antes de la fecha de llegada del joven jugador.