“Pity” Martínez descartado, con una lesión en el sóleo izquierdo

Como si la derrota ante Lanús no fuera poco, en River siguen llegando malas noticias luego de que se conozca que Gonzalo Martínez quedó descartado para el duelo ante Godoy Cruz por estar lesionado.

El “Pity” se sometió a estudios que confirmaron una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y no podrá integrar la lista de convocados de Marcelo Gallardo para la próxima fecha de la Superliga.

Mientras tanto, el Muñeco probó variantes en el once titular, que todavía no está confirmado.

En la última práctica del equipo de Núñez aparecieron: Armani; Mayada, Maidana, Martínez Quarta, Pinola; Quintero, Zuculini, Ponzio, Ignacio Fernández; Mora y Pratto.

La ausencia del goleador Ignacio Scocco se debió a que fue reservado por dolores en su espalda, aunque nada pareciera indicar que se perderá el próximo partido.