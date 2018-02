Equipo que gana no se toca, dice el viejo refrán futbolero. Ayer, en el Estadio "Eva Perón", el entrenador Iván Delfino encabezó un breve ensayo de fútbol en donde probó con el mismo equipo que le ganó a Agropecuario Argentino de Carlos Casares. De esta manera, el Verde se sigue preparando para afrontar el compromiso correspondiente a la fecha 15, donde deberá visitar a Flandria, en un partido que se jugará este sábado, desde las 17.

La nueva modalidad de trabajo del DT parece más razonable. Los miércoles, Delfino realiza un entrenamiento de fútbol a puertas abiertas y el jueves amplía los conceptos en una práctica sin acceso a la prensa. Así, todos contentos.

Lo cierto es que ayer se pudo ver una jornada con muchas indicaciones en poco tiempo. Tras una extensa entrada en calor, el técnico del Verde repartió las pecheras para armar los equipos sin dejar ninguna sorpresa.

De cara al choque contra al "Canario", el delantero Ignacio Cacheiro estará listo para volver tras cumplir su fecha de suspensión, pero Delfino respetará a los once que le ganaron al "Sojero". Es decir, formaría con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Fermín Antonini, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; Lucas Passerini y Nicolás Miracco.



En la práctica de fútbol realizada ayer a la tarde en el "Eva Perón", que duró unos 45 minutos, para los suplentes, Delfino alineó a Manuel Vicentini; Maximiliano Méndez, Federico Pieretto, Matías Sarulyte y Eric Palleros; Patricio Vidal, Ariel Kippes, Nicolás Rinaldi y Gabriel Sanabria; Ignacio Cacheiro y Joaquín Boghossian.

En la continuidad de la semana de entrenamientos, el plantel trabajará hoy en un solo turno donde se realizaría un ensayo de fútbol más extenso y en donde el Delfino ratificaría el once titular para visitar a Flandria. De esta manera, el Verde quiere seguir en carrera, sumando y alimentando ese sueño que volvió a despertar.

Resultados

de la fecha 14

Villa Dámine 2 - 0 Juv. Unida (G); Gimnasia (J) 1 - 0 Instituto; Mitre (SdE) 3 - 1 Ind. Rivadavia; Sarmiento (J) 2 - 1 Agropecuario; Atl Rafaela 2 - 3 Brown (A); Los Andes 1 - 1 Almagro; Quilmes 0 - 2 Flandria; Dep. Morón 0 - 0 Ferro; All Boys 0 - 1 Aldosivi; Estudiantes (SL) 0 - 0 Nueva Chicago; Riestra 3 - 0 San Martin (T); y Boca Unidos 2 - 0 Brown (PM). Libre: Santamarina de Tandil.

Días y horarios del capítulo 15

Viernes 16

21.00: Instituto vs. Los Andes; 21.30: Ind Rivadavia vs. Dep. Morón; y 21.30: Juv. Unida (G) vs. Gimnasia (J).



Sábado 17

17.00: Flandria vs. Sarmiento (J), Almagro vs. Riestra y Nueva Chicago vs. Santamarina; y a las 19.05: Agropecuario vs. Villa Dálmine.



Domingo 18

17.00: Brown (A) vs. Boca Unidos y Brown (PM) vs. Quilmes; y a las 19.00: Ferro vs. Atl. Rafaela y San Martín (T) vs. Estudiantes (SL).



Lunes 19

21.05: Aldosivi vs. Mitre (SdE).

Libre: All Boys